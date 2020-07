Orgulloso de mi pueblo (+ fotos, video y audio)

Estampa de la vida cotidiana en la ciudad de Banes, cabecera del municipio de igual nombre ubicado en el norte de la provincia de Holguín, Cuba, el 13 de diciembre de 2019. ACN FOTO/Juan Pablo CARRERAS

Siempre he vivido orgullo de mi pueblo, mi Banes querido, donde nací y tengo una hermosa familia, con defectos y virtudes, pero mi familia. Al no ser la familia grande, tengo también a mi pueblo, este en el que se inspiró uno de sus hijos ilustres, el canta-autor Augusto Blanca, para escribir y cantar sus Poblinas.

No soy, ni seré el único, en amar a mi Banes, al cual estoy atado como la corteza a los árboles, eso lo entiendo y me agrada. Sí, este es mi Banes y el de ustedes, que también comparten este agradable sentimiento, que llevaremos a nuestras tumbas. Sé que esto me juzga como regionalista y nada que ver, adoro a mi Cuba, de cabeza a los pies, y no la cambio por ningún otro país. Pero este es el Banes en el que también Gaspar Carballido se inspiró, con la canción Banes, que lindo eres. El Banes de La Güira, Rondón y Veguita, como esa canción. El Banes de amplias calles y añejas casas de madera, con personas buenas y luchadoras, amantes de la vida y de lo que tienen.

He oído algunas que otras personas hablar de forma despectiva de su pueblo y hasta renegar de él, y pregunto, ¿cómo pueden hacerlo? Martí dijo que nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino, y sinceramente, disfruto lo agridulce de esta ciudad, porque si algo queda de acidez, es responsabilidad de “endulzarla” a los que amos a este pueblo y sentimos su palpitar con el de nuestros corazones, para que siempre sea dulce y su gente disfruten de sus paisajes y de todo lo bueno que tenemos los banenses agradecidos.

Sabemos que ninguna obra es perfecta, que por mucho que un arquitecto se lo proponga en un proyecto, siempre quedan detalles a tener en cuenta, pero esos pequeños detalles no empañarán lo bueno y lo que queremos. Y de eso se trata, de lo que queremos. Cuidarlo y hacer lo mejor posible cada día, y no renegar del lugar donde nacimos, crecimos, formamos nuestras familias y hemos echados profundas raíces de cubanía, y no pensar en falsos espejos que dan una imagen distorsionada de la realidad.

Hagamos todos un Banes mejor, más lindo y próspero, pero no con palabras, sino con hechos. Hagámoslo con más consagración y compromisos con quienes arriesgaron sus vidas y juventud para entregarnos esta obra bella y digna. Y debemos hacerlo desde el pequeño terruño, donde nacimos para sentirnos siempre orgullos de lo que tenemos y podemos mejorar con nuestros esfuerzos.

No dejes nunca de amar a tu pueblo natal, es mi recomendación, pero hágalo desde una perspectiva nacional, donde los factores conciencian, unidad y patriotismo sean siempre la clave de la sostenibilidad de nuestro sistema social y la Patria Grande, que soñó nuestro Héroe Nacional, José Martí.