El gran Chiquín

“¡Yo soy Chiquín!”, es la voz del anciano que a la puerta de su hogar me tiende la mano y aprieta como una tenaza. Fuerte como un roble, este personaje que ya ha vivido 102 años habla de su andar por la vida, sus historias y su fuerza para enfrentar las adversidades.

“Me llamo Francisco Osorio, pero todos me dicen Chiquín casi desde el nacimiento en alusión a un pollito pequeño y travieso”, confiesa este hombre que radica en el reparto Julio Antonio Mella de la oriental ciudad de Banes, y es uno de los más de 15 centenarios que viven actualmente este territorio.

“Mi fortaleza viene del trabajo duro y de mi alimentación a base de mariscos, frutas y comida pura de la tierra”, relata el moreno fornido que habla en voz alta para remarcar frases y reafirmar que aún está entero.

Francisco Osorio, Chiquín. Fotos del autor.

Se recuesta en el asiento y comienza a contar historias, como sacadas de cuentos de héroes, de sus avatares en los campos de caña en tiempos de la seudorepública, de los trabajos en la agricultura, la pesca, y cualquier otro trabajo que apareciera en aquellos tiempos para mantener a su familia.

Abre los ojos tan grandes como el sol, a tal modo que pareciera buscar algo en el más allá, para exponer de pronto: “¡Óigame, yo sí que he pasado cosas duras, y mírame aquí, con 101 años y completo! Ah, pero eso me lo ha dado el trabajo y mis dietas de mariscos”.

La hija desde la cocina me cuenta de sus andares diarios y su voluntad: “camina todos los días más de cinco kilómetros, va a la bodega y hasta tiene una finquita allá por Nuevo Banes, sube la loma y da azadón como cualquiera, y cuando llega a casa no es de los que está diciendo que le duele nada. Es como un roble”, afirma.

Me invita para otra visita para llevarme a la finca y demostrarme lo que es capaz. Le acepto la propuesta, cuando, con una sonrisa grande y jaranera, me expresa: “pero me tienes que aguantar dando azadón a pleno sol”.