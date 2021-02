Entregar amor, razón de ser de Madelaine

Madelaine Batista Concepción tiene toda una historia de consagración y amor. En el barrio rural de Calabaza 22, del holguinero municipio de Banes, le dicen “La Doctora”, pero ella me aclara que es solo licenciada en fisioterapia, aunque prácticamente realiza muchas labores de salud en todas esas comunidades. Pequeña de estatura, pero con una voluntad muy alta, esta mujer de unos 40 años sabe lo que es andar por guardarrayas y cañaverales, en volantas o en la grupa del caballo, de madrugada o incluso de noche, por angostos caminos para ir a atender sus pacientes.

“Mi esposo, mi mamá y la familia a veces me pelea porque a veces ando de noche por esos montes, entre cañaverales encima de un caballo atendiendo pacientes, pero al final ellos entienden y me ayudan mucho, porque saben que lo que hago es para bien de los demás”, nos dice Madelaine. “Los viejitos me reciben con un amor especial, porque yo les ayudo hasta a picarse las uñas, a bañar algunos postrados, a acomodarlos y a canalizar algunos trámites médicos. Tú no sabes cuánto me agradecen las familias de por aquí la labor que realizo”, me confiesa, y agrega que a la hora que la llamen va, en lo que sea, porque siente que es su deber.

Verla andar por esos polvorientos caminos, ir de casa en casa, saludar a la gente, entrar en esta o aquella casa, conversar con la gente, interesarse por la salud de todos, por el problema de todos, es convencerse de su entera consagración al trabajo, su voluntad y una pasión sin límites, que la hacen querida y respetada por la comunidad.

“Yo pertenezco a la policlínica de Deleyte, pero trabajo en todas estas comunidades de por acá: Calabaza, Feria Cinco y estos barrios cañeros, donde los caminos son difíciles y las viviendas lejos unas de otras; pero yo las visito a menudo para diagnosticar los problemas de salud, más ahora con lo de la covid, porque hay que saber cuáles son los viajeros que entran y cuáles son los síntomas de las personas”, relata.

Reconocida por el consejo popular de Feria Cinco y la Asociación de Agricultores Pequeños en Banes (ANAP), Madelaine se siente orgullosa y muy comprometida con su trabajo, siente pasión por esas cosas que la gente agradece y ayuda a curar el alma, porque para ella no hay cosa más linda y hermosa que entregar amor.