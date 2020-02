La sazón de un buen servicio

Sigfredo Pérez Peña ha dedicado gran parte de su vida al trabajo en el sector del Comercio y la Gastronomía en este municipio de Banes. Foto del autor.

Más de 40 años en el sector de la gastronomía no es poco. Es como toda una vida, donde se aprende los secretos y se percibe todos los olores de las cocinas, los bares, cafeterías y otras muchas unidades donde el servicio al pueblo es lo primero.

Sigfredo Pérez Peña es uno de esos banenses que le ha dedicado mucho más de la mitad de su vida a esos andares, que lo ha llevado desde su niñez hasta los 70 años con que cuenta hoy por muchos sitios desde que comenzó como ayudante de su padre, que era dueño de una tienda antes de 1959.

“Esto ha sido mi vida, nací debajo de un mostrador, y de ahí en adelante no me he despegado de este mundo hasta que hoy, jubilado, me mantengo ayudando en lo que se puede y me necesiten, porque creo que voy a morirme dentro de este terreno”, manifiesta este hombre que, al decir de sus compañeros, es un símbolo de la gastronomía banense.

Sigfredo, en sus largos años de labor, ha transitado por muchas unidades del sector del Comercio y la Gastromía en Banes. En cada sitio su modestia, entrega y ese trato afable le ganaron el respeto y la admiración de sus compañeros y de quienes dirigen el gremio.

Restaurante “La Parrillada”, en esta ciudad de Banes.

“Lo primero que tiene que tener un gastronómico es el respeto por sus clientes, ser honesto y conocer lo que hace”, destaca este obrero que camina, como dice él, con la frente en alto y el corazón orgulloso de servir bien a los demás.

Varias veces vanguardia por los resultados de su labor, Sigfredo es un hombre que parece nunca cansarse a pesar de sus 70 años y, con la fuerza y la disposición de un joven, lo mismo ayuda a fregar, a cocinar que a transportar productos para la unidad donde colabora hoy como jubilado, el restaurante La Parrillada, el cual él ayudó a embellecer con sus manos durante el proceso de remodelación.

“Hoy tenemos nuevas unidades en la gastronomía, muy bellas; ahora tenemos que ponerle amor a lo que hacemos”, precisa Sigfredo Pérez Peña, este banense que, como la buena sazón, sigue condimentando la cocina cubana en esta ciudad con su buen servicio.