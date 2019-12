Jorge López es un hombre joven que apostó por la tierra, porque dice que en ella está la vida, y la vida hay que hacerla crecer con el trabajo y abonarla con el sudor. como hace todos los días en su fértil huerta del barrio de Rondón. en el oriental municipio de Banes.

Este joven, fácil de palabra y de especial conversación, me parece un maestro de la tierra, porque conoce muchos de sus secretos, los cuales aprovecha para hacerla producir con mejores cosechas, incluso en épocas desfavorables del clima, como este año.

“Soy de ascendencia campesina, mis abuelos y mis padres, de ahí la tradición que trato de continuar y dignificar”, confiesa mientras me muestra sus sembrados de lechuga que estarán listas para cosecha este fin de año para acompañar el tradicional lechón asado.

Productor de referencia en la Granja urbana, sub-urbana y familiar, Ángel tiene una historia ya ganada por el esfuerzo, el empeño y sus resultados de varios años, no solo en su huerta, sino como productor de frijol, cebolla y otros cultivos

¿Cómo puedes hacer tantas cosas a la vez?

“Dedicándole muchas horas todos los días. La agricultura no admite días feriados, vacaciones, ni muchas fiestas. Mi carnaval está en el surco. Trabajo diariamente más de 14 o 16 horas cuando se requiere, porque hay que darle el tratamiento a los cultivos en el momento que se necesita, y pasarle las manos donde le duela”.

Gesticula y muestra cómo puede transformarse un patio sin nada en una parcela llena de frutos y, como el pasado año, con rotaciones constantes de lechuga, pepino, col y otras hortalizas, para sumar más de 15 toneladas en total.

“Ese es el trabajo que deberíamos hacer muchos para que los productos agrícolas no estén tan caros y alejados de la demanda de la población, cuando hay tanta tierra improductiva para sembrar”, refiere Jorge, quien destaca la importancia de la agricultura urbana como gran complemento de otros planes agrícolas estales y campesinos, con los que él también contribuye.

¿Qué opinas de los abonos orgánicos y el control de plagas?

“Yo mismo produzco aquí el compost con los restos de las materias orgánicas que me ayudan, junto al riego, a la fertilidad del suelo y a conseguir buenas cosechas. Igualmente, utilizo los medios biológicos naturales producidos en el territorio en aras de conseguir productos sanos y no dañar el medio ambiente. Los resultados han sido buenos; además, tengo un pozo que me garantiza agua para el riego permanente, necesario para este tipo de cultivo”.

Lo veo empeñado y voluntarioso, comprometido, y, sobre todo, soñador, con esas cosas grandes a que las personas grandes aspiran.