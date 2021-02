La Casa de todas y todos

“Allí me dieron muchos consejos. Me dijeron que la familia debía tener comunicación. Vi a varios especialistas, entre ellos al psicólogo, que me dio varias ideas para que el niño pudiera realizar mejor las actividades y se viera motivado. Me sugirieron cambiar la rutina en la casa, establecer horarios donde jugáramos con el niño, lo lleváramos al Parque Infantil, luego hiciéramos juntos las tareas, y por último que viéramos los muñequitos en familia. Así los hicimos, y yo lo veo más motivado, ha perdido esa adición a los muñequitos que tenía antes. La vida nos ha cambiado”.

Yudith es de las banenses que ha sentido en su vida la influencia salvadora de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, una estructura de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) que supera los 25 años de creada por Vilma Espín, y tienen entre sus funciones atender las problemáticas que afectan a la sociedad cubana a partir de la labor mancomunada de sus colaboradores. Sus vivencias de madre agradecida son sólo algunas de los cientos que han logrado resolver sus problemáticas de la mano del cariño, en una intervención que supera la simple escucha o la sugerencia superficial.

En Banes, las experiencias acumuladas han hecho sobresalir a la Casa a nivel provincial y nacional. Así lo afirma Yamisley Pupo Rodríguez, funcionaría provincial de la FMC: “En Banes se ha logrado que los especialistas de la Casa no sólo sean los que estén más preparados para desempeñar sus funciones, sino que además les guste, que estén enamorados de este trabajo de atención social que se realiza voluntariamente. Hay cosas que hoy se generalizan en la provincia y en el país, que surgieron en Banes, que son experiencias banenses. Ese es el caso de las actividades dedicadas a los niños pacientes de Oncopediatría y Hematología. La Casa banense viene desde hace muchos años consolidando resultados únicos”.

Imagen tomada de Internet

A pesar de la covid, la Casa mantuvo su funcionamiento en el año 2020 buscando alternativas. Entre las fortalezas se destacan la consolidación de los proyectos comunitarios, la extensión a comunidades e instituciones educativas, y los cursos de adiestramiento, que llegan hasta 26, donde se han graduado centenares de banenses de ambos sexos.

La vinculación con sectores como Educación es indispensable en la labor preventiva. “Desde que inicié mi labor en esta función, se han atendido más de diez niños, y en todos los casos se han obtenido resultados positivos”, expresa Daniel de la Cruz, psicopedagogo de vasta experiencia, uno de los que desarrolla su labor con la cooperación de la Casa. “El último niño que se trató allí, visité su casa, acompañado de la coordinadora y otros colaboradores, conocimos a su familia, discutimos el caso con el presidente del consejo popular, y con su ayuda, con la colaboración del Gobierno, de las distintas organizaciones, gracias al empuje de la Patria, como le digo yo, se logró una nueva vivienda para el niño y su familia, con la intención que marcó este grupo de trabajo”.

Psicólogos, psiquiatras, pedagogos, trabajadores sociales, funcionarias y activistas de la FMC y representantes de la Fiscalía, los Tribunales y la Policía Nacional Revolucionaria, entre otros, conforman el equipo de la Casa de Orientación. Un grupo multisectorial que se involucra en la solución de los casos con un gran sentido de pertenencia.



La atención a los menores es la función de la oficial Yurisley Hernández, invitada permanente a las sesiones que cada miércoles desarrolla la estructura en la sede municipal de la FMC en el territorio.

“Mi especialidad es única en el municipio y tengo la experiencia de que en las reuniones que realizamos mensualmente en la provincia con el resto de los oficiales de menores, constato que está Casa funciona como debe funcionar. Y siempre ha sido así. Aquí hemos atendido a menores víctimas de algún delito, a menores con problemas conductuales por alguna situación en el hogar, tratamos desde casos simples hasta problemáticas muy complejas. Nos apropiamos de los problemas, nos preocupamos por el seguimiento, tratamos cada cual de poner su aporte desde su área y su experiencia. La atención es a la familia de conjunto, porque la mayoría son familias disfuncionales. Debemos seguir trabajando en la divulgación del trabajo de la Casa, de sus bondades, de su funcionamiento”, dice Yurisley.

Entre las cuestiones que se deben mejorar, se destacan la vinculación que debe lograrse con los delegados de circunscripción, quienes pueden y deben ayudar a identificar problemáticas en su radio de acción remitidas a la Casa de Orientación, una experiencia que ya da sus primeros pasos, como explica Nirma Cruz, presidenta del consejo popular Betancourt. “Todos los casos que hemos visto con potencialidades para llegar a la Casa, allí han estado, y luego en los bloques y delegaciones de la FMC se le da seguimiento”, afirma la también miembro del Comité Municipal de la organización femenina.

“Hemos tenido resultados, en el caso de la violencia doméstica, en el caso de mala atención de los padres a los niños. De ahí ha salido nuestro proyecto comunitario llamado Potrerillo, en el que están vinculados todos los niños del Reparto Tres de Junio desde los dos años, donde realizan actividades que parten de los textos de José Martí”, señala la delegada.

Proyectos como Venga la esperanza, para los pacientes oncopediátricos, Sin perder la ternura, para las mujeres mastectomizadas; la atención a los niños de la Tarea Victoria; o Renace mi comunidad, que llega a localidades interviniendo en problemáticas complejas como el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, o el consumo de drogas, caracteriza el quehacer de la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia de Banes, que se traza nuevas metas en el año que comienza, que, aunque se mantenga el peligro de la covid-19, también lo hace la decisión de seguir marcando la diferencia en la vida de los banenses.