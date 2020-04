Lo que no puede robar el coronavirus

Ahora que nuestro país y el mundo atraviesa por un momento terrible, dedico unos instantes a pensar en un lugar sagrado y dulce que ha marcado a muchas generaciones de cubanos. Sueño de una mujer eterna, Vilma, y aliciente para las féminas cubanas, para que comenzaran a crecer, a crear, a verdaderamente vivir, nacieron los Círculos Infantiles.

Desde su surgimiento, nunca fueron concebidos como simples espacios para “cuidar los niños” mientras las madres trabajaban. Siempre estuvieron marcados por una importante visión educativa que promovió la formación de especialistas en la enseñanza preescolar, y claro, se convirtió en una fuente laboral para cientos de mujeres, lo que se mantiene hasta hoy.

En estos días, desde casa, es imposible olvidar todo lo que hemos podido presenciar en las tres instituciones que de este tipo funcionan en Banes: Solecito, La Edad de Oro y Estrellitas del Futuro. La magia de un círculo bien dispuesto es difícil de olvidar. Pero quizás nada supere la sensación de dejar un pedazo de nuestro propio corazón al cuidado de las “seños”. Al menos para mí, experiencias inolvidables. Con sólo un añito puse en sus manos a mis hijos. Allí aprendieron a hablar, a caminar bien, a cantar, a recitar, a dibujar. Conocieron el mundo. Supieron de Martí, de Fidel, de plantas medicinales y medios de transporte. Las lágrimas de la adaptación se sustituyeron, cinco años después, por las de agradecimiento.

Hoy, muchos niños están en casa, y otros han debido seguir al cuidado de las “seños” que no se cansan, que también temen, pero que saben que nada es más importante que su labor. No son cualquier persona para los pequeños, son la “seño Bárbara”, la ” seño Betty”, la ” seño Yola”. Son parte indisoluble de su vida. “Cuando se vaya el coronavirus, llévame a mi círculo. Lo extraño, ” me dice mi pequeño, que ya está en preescolar. Claro que lo llevaré cuando todo pase. Ellos son una razón de peso para celebrar la vida.