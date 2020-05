Obra del pintor cubano Raúl Martínez

¿Dónde estaría el Maestro en tiempos de Covid-19? ¿Dónde encontraríamos a Martí cuando por todo el mundo se pasea el sufrimiento, el miedo, la muerte? De seguro allí, donde las aguas son más salobres. Donde se sientan los pobres. Donde se sientan los viejos. De seguro tendría en su rostro las marcas de las mascarillas, sus manos consolarían corazones lastimados, los cuerpos lacerados por la enfermedad, el alma traspasada por el miedo. Trabajaría sin descanso. Y cuando fuera requerido por el descanso, diría con la sonrisa triste: “¿Penas? ¿Quién osa decir que tengo yo penas…?”

Y el lector avezado apuntará: “pero Martí no era médico”. Cierto es. No era médico. Era el Maestro. Era el Apóstol. Es nuestro Martí. El hombre aquel que tenía en su alma la certeza de la utilidad de la virtud, que sacó fuerzas de flaqueza para ayudar, enseñar, fundar, socorrer. Estuvo siempre allí donde se sufría, donde se necesitaba, sacando de su bolsillo el último centavo, de su plato el último mendrugo. Su fortaleza moral lo hizo sufrir en silencio la ausencia familiar, la lejanía de la tierra natal, el frío, la soledad, la irremediable tristeza, por un bien que no llegaría a ver, pero del cual no se apartaría jamás. Moriría Martí solo para latir en el tronco de las ceibas, para fluir con las corrientes de los arroyos, para levitar sobre la vida de la Isla con mirada atenta, disfrazada de Sol.

En tiempos de Covid-19, Martí también salva. Se esconde en esfuerzos, ganas, energías. Se camufla en los guantes, los nasobucos, los nombres escritos en los trajes protectores, que hacen menos anónimos los sacrificios que salvan. Está también del brazo de los muchachos que pesquizan, observando atento en los laboratorios, posando sus manos en las máquinas de coser, riendo con las picardías de los niños a salvo en casa, abrazando en silencio a los abuelos, como para fundirse en ellos. ¿Quién va a quitarle a este país su Martí…? Nada hará que se aleje de nosotros. Es el alma de Cuba, que palpita aún con más fuerza en tiempos de Covid-19.