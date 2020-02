Si la mujer sirve, el patio sirve

Pareciera que la verdadera motivación era alejarse del bullicio de la calle y crear un remanso para descansar. Un pulmón verde, dirían los ecologistas. Un espacio de ensueño, dirían los poetas. A mí me recordó esos rincones en los que de niña jugaba a ser hada o investigadora, y se convertía en bosque encantado, o selva amazónica, o jungla misteriosa, según correspondiera a mi fantasía de turno. “De seguro alguien sueña entre estos verdes”, me dije, mientras recorría cámara en mano el patio de María Caridad Silva y Rafael Montero López, en pleno corazón de la ciudad de Banes, declarado recientemente Patio de Referencia 60 Aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Cuchi, como le dicen todos, va del orégano al plátano, de la “mala madre” al higo, contando anécdotas, rememorando detalles de cómo, cuándo y gracias a quién adquirió cada ejemplar. Se recrea en métodos de cultivo y se enternece cuando le celebran lo logrado.

María Caridad Silva, más conocida por Cuchi. Fotos de la autora.

“Esto varias veces nos ha garantizado el sustento”, cuenta. “Aquí está la vianda, las especias, los remedios, porque tengo muchas plantas medicinales. Y la belleza, que no puede faltar, con las flores, con los colores. A la nieta le hago compota del plátano burro; del higo, no gasto dinero en divisa, estas quedan mejor y son más sanas. Y se ayuda a los vecinos, se le lleva dos plátanos a este, un gajito de salvia al otro, unos ajíes a la de más allá. Y garantizo cosas que si no gastaría demasiado”.

Dicen que Rafael es el que más tiempo se mantiene en el patio, lo tiene brillante de limpio, ordenado, aplica con sabiduría las técnicas para que le rinda más su pedacito de tierra. Es una tarea familiar, que los une en un proyecto común. El patio les alimenta el cuerpo y el alma.

El Movimiento de patios de referencia constituye una prioridad para la FMC en todo el país, de conjunto con la Agricultura urbana, suburbana y familiar. Según Osmayda Hernández, miembro del Secretariado Nacional de la Federación de Mujeres Cubanas que atiende la esfera ideológica, el tema da salida a prioridades estratégicas para el país: la producción de alimentos y la seguridad nacional. La idea es fomentar el cultivo de plantas medicinales, hortalizas y viandas en cualquier pedacito de tierra, no solo para garantizar la economía familiar, sino además promover el aporte a casos sociales, círculos infantiles, en fin, que la economía del país también se beneficie.

La historia de amor de Cuchi y Rafael ya suma varias décadas y su fruto supera hijos, recuerdos, momentos tristes y felices. Está también en los rincones frescos del patio, una obra de toda la familia.

El patio de María Caridad Silva fue reconocido como de referencia por la Federación de Mujeres Cubanas