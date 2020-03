Califican de incompetente a Trump frente al Covid-19

Análisis de expertos sobre la propagación de la epidemia del coronavirus Covid-19 en Estados Unidos califican hoy de incompetente al presidente Donald Trump.

Un informe de prensa de Rod Dreher, editor del sitio theamericanconservative.com y con publicaciones en varios medios del país, señala que el gobernante es una amenaza para la salud pública al enfrentar el flagelo.





Sostiene que uno ‘sacude la cabeza con incredulidad ante la completa idiotez de este hombre y su imprudente irresponsabilidad’ al aparecer en la televisión del país para decir cosas que no solo son falsas, sino peligrosamente falsas.





Trump, señala el analista, debería cerrar su boca y dejar que los científicos y las autoridades de salud pública competentes trabajen en vez de empeorar las cosas.





Acentúa Dreher que ‘es nuestra maldición ser guiados por un tonto en esta crisis. Mi gran temor sobre Trump era que se enfrentara a una guerra y no supiera cómo manejarla. Nunca imaginé que su liderazgo sería puesto a prueba por una pandemia global’, puntualiza.





¿Quién podría haber adivinado que al estallar la crisis en nuestras costas, el presidente llamaría a un programa de la Fox en horario de máxima audiencia y empezaría a recriminar cómo los científicos dicen una cosa, porque su ‘corazonada’ le dice que no es tan malo como dicen?, pregunta.





Dreher, también autor de varios libros, indica que a menos que logre controlarse, el despreciable e irresponsable comportamiento del presidente norteamericano en esta crisis que se está desarrollando, se le reprochará en noviembre, y por la historia.





Si esta pandemia nos golpea lo suficientemente fuerte, incluso los conservadores religiosos como yo, encontrarán imposible apoyar una administración dirigida por un hombre tan espectacularmente incompetente, asegura.





Destaca palabras del mandatario al asegurar que el virus está muy controlado en su país, según escribió la semana anterior, cuando anteriormente los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) dijeran que la propagación del virus era inevitable.





Hay una línea muy fina entre la confianza fría y tranquila en tales situaciones y la complacencia… y ahora mismo, me temo que el presidente Trump está cayendo en una trampa de su propia cosecha al subestimar la escala de lo que va a venir muy pronto, advierte.





Siempre minimiza el peligro, señala lo bien que lo está manejando, e incluso discute con sus mejores expertos médicos sobre cuánto tiempo llevará conseguir una vacuna contra el coronavirus, incluso cuando toda la evidencia científica sugiere que Estados Unidos está a punto de verse envuelto en infecciones, sostiene el analista.





El experto añade que las consecuencias de la inacción, podrían terminar siendo mucho más costosas que las de una acción dura, y es difícil no sospechar que esto se debe a que Trump no quiere asustar a sus amados mercados financieros para que estos no se derrumben completamente.





Si decenas de miles de estadounidenses empiezan a morir de coronavirus, como parece más probable, y la economía sigue en declive, entonces Trump será culpado por no tomarlo lo suficientemente en serio y eso podría ser una amenaza mucho mayor para sus posibilidades de reelección, subraya. (Tomado de Cubasí)