Critican en Brasil censura de filme Marighella de Wagner Moura

Personalidades de la cultura y la política criticaron hoy la censura en Brasil del filme Marighella, del director Wagner Moura, que narra los últimos cinco años de vida del escritor y guerrillero Carlos Marighella.

A través de su cuenta en Twitter, la presidenta nacional del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, expresó que el gobierno del presidente Jair Bolsonaro establece instituciones para aniquilar y censurar la cultura de la nación.





‘La historia demuestra que el arte y el pensamiento crítico son las primeras víctimas de este tipo de gobierno. Bolsonaro ocupa el Estado ideológicamente para destruir por dentro y diezmar a quien piensa de manera diferente’, destacó Hoffmann.





El exministro de Educación (2005-2012) Fernando Haddad, también repudió la acción y comparte la denuncia de Moura que acusó a la Agencia Nacional de Cine (Ancine) de prohibir su filme.





La película estrenada en febrero pasado en el festival de Berlín está basada en la biografía escrita por el periodista Mário Magalhães, quien cuenta la historia de Marighella, ejecutado por la dictadura militar en 1969.





El propio escritor y Moura consideran tal acción de la Ancine como otra herramienta burocrática para obstaculizar las producciones con las que el gobierno no está de acuerdo.



‘No tengo dudas de que aún no ha debutado por razones políticas’, expresó el director en relación con el lanzamiento en Brasil de la cinta.



De acuerdo con Moura en el año en que ‘invirtieron en la destrucción de nuestro cine, Bacurau y The Invisible Life ganaron premios en el Festival de Cannes y ahora Democracy in Vertigo fue nominado para un Oscar. Dudo que alguna de estas películas pueda obtener fondos de Ancine hoy’. (Tomado de Cubasí)