Defensa de Trump admite acusaciones demócratas, pero dice que los cargos son inconstitucionales

El equipo legal del presidente estadounidense, Donald Trump, calificó de ‘constitucionalmente inválidos’ los artículos de juicio político en los cuales el gobernante se encuentra acusado hoy de abuso de poder y obstrucción al Congreso, sin negar que cometió esas ilegalidades.

El grupo encargado de la defensa del gobernante emitió una respuesta de seis páginas sobre los cargos aprobados en diciembre pasado por la Cámara de Representantes de mayoría demócrata, a partir de los cuales Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia del país en enfrentar un proceso de ese tipo, refiere Prensa Latina.

La respuesta, redactada por el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, y por Jay Sekulow, letrado personal de Trump, quienes encabezan el equipo legal del presidente, ataca el caso presentado por los demócratas por razones procesales y sustantivas, al sostener que el abuso de poder y la obstrucción al Congreso no son crímenes, y mucho menos delitos imputables.

De acuerdo con el diario The New York Times, en ese documento los letrados de Trump no negaron ninguno de los hechos centrales que subyacen en las imputaciones en su contra.

A decir del periódico, con eso reconocen lo que se demostró en la Cámara Baja: que Trump bloqueó 391 millones de dólares en ayuda militar destinada a Ucrania y frenó una reunión con su homólogo de ese país, Volodymyr Zelensky, a quien le pidió que investigara al exvicemandatario norteamericano Joe Biden.

En lugar de negar que eso haya sucedido, el argumento de los abogados es que el jefe de la Casa Blanca no violó ninguna ley al comportarse de ese modo y que estaba actuando de manera completamente apropiada, porque quería enfrentar la corrupción en Ucrania, no buscar ventajas políticas.

Los demócratas, sin embargo, consideran que Trump presionó al país europeo para que indagara sobre Biden con el fin de beneficiarse políticamente en las elecciones de noviembre venidero, cuando el demócrata podría ser su rival. (Tomado de Radio Habana Cuba)