Demócratas en EE.UU. perfilan detalles sobre juicio político a Trump

La titular de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, comenzó a reunirse a puertas cerradas con colegas copartidarios para abordar el proceso de juicio político al presidente Donald Trump.





Según reportes de prensa, que citan fuentes de la fuerza azul, mañana se realizará una votación en el pleno de la Cámara Baja para formalizar el envío al Senado de los cargos contra el mandatario republicano.



En los encuentros entre Pelosi y los congresistas demócratas se pretenden determinar asuntos clave del proceso y su calendario, y definir qué miembros de la referida entidad legislativa desempeñarán el papel de fiscales en el juicio.



Cuatro días atrás, Pelosi informó que esta semana enviaría al Senado los artículos de juicio político contra Trump.



He pedido al presidente del Comité Judicial (de la Cámara Baja), Jerry Nadler, que esté preparado para traer al hemiciclo una resolución con vistas a designar a gerentes (congresistas que actuarán como fiscales) y trasmitir los cargos al Senado, escribió Pelosi en una carta a los demócratas.



El 18 de diciembre último, la Cámara Baja, con mayoría de miembros de la fuerza azul, aprobó dos cargos en contra del jefe de la Casa Blanca: abuso de poder y obstrucción del Congreso.



Debido a ese paso, Trump se convertirá en el tercer gobernante de la historia de Estados Unidos en enfrentar un juicio político en busca de su destitución, que para ocurrir debe tener el respaldo de 67 de los 100 senadores.



Pelosi y los demócratas se muestran escépticos de que el Senado realice un juicio justo, sobre todo después de que el líder de la mayoría en esa instancia, Mitch McConnell, quien esencialmente actuaría como presidente del jurado, admitió que no será imparcial.



Dichos cargos y la decisión de realizar el juicio político fueron resultado de la pesquisa lanzada a finales de septiembre sobre la solicitud de Trump a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para investigar al exvicemandatario y precandidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter.



A criterio de Trump, su reclamo se justificó con el supuesto objetivo de enfrentar la corrupción en el país europeo, pero los demócratas acumularon evidencia durante la investigación de que el mandatario pretendía beneficiarse políticamente, y además obstruyó el proceso indagatorio.



‘Claramente, el pueblo estadounidense expresó su visión de que deberíamos tener un juicio justo con testigos y documentos, con más del 70 por ciento del público declarando que el presidente debería dejar a sus principales asistentes que testifiquen’, apuntó Pelosi en la mencionada misiva.



De esa forma se refirió a las trabas de la Casa Blanca para impedir que funcionarios de la administración ofrezcan sus declaraciones en el proceso.



Según la legisladora, McConnell no quiere presentar testigos ni documentos a los senadores y al pueblo estadounidense para que puedan hacer un juicio independiente sobre las acciones de Trump. (Tomado de Cubasí)