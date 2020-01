Drama bélico 1917 sorprende con gran noche en Globos de Oro

La cinta bélica 1917 sorprende hoy con sus excelentes resultados en la ceremonia de entrega de los premios Globos de Oro 2020, al llevarse los codiciados galardones de Mejor drama y Mejor director.



En el primero de esos lauros, el filme dirigido por Sam Mendes se impuso anoche a Historia de un matrimonio, El irlandés y Joker, películas que hasta ese momento parecían con mayores posibilidades de vencer en ese apartado, así como a la también altamente valorada Los dos papas.

Por su parte, Mendes conquistó el premio al Mejor Director en una categoría en la que también aparecían otros reconocidos nombres de la industria cinematográfica como Martin Scorsese (El irlandés) y Quentin Tarantino (Érase una vez en Hollywood).

A pesar de no ganar en este último apartado, Tarantino tuvo una gran velada, pues su cinta fue reconocida como Mejor comedia o musical; él mismo recibió el premio al Mejor guion; y Brad Pitt obtuvo el lauro de Mejor actor de reparto en ese filme.

Como Mejor actriz dramática, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que otorga los Globos de Oro, seleccionó a Renée Zellweger (Judy), mientras entre los hombres ese reconocimiento fue para Joaquin Phoenix, por su celebrado desempeño en Joker.

Por su parte, Awkwafina (The Farewell) y Taron Egerton (Rocketman) se impusieron como Mejor actriz y Mejor actor de comedia o musical, respectivamente, mientras Laura Dern fue la Mejor actriz de reparto por su papel en Historia de un Matrimonio.

Asimismo, la cinta surcoreana Parásitos, del realizador Bong Joon-ho, consiguió el galardón a Mejor película de habla extranjera, con lo cual venció a nominadas de peso como la española Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar.

En cuanto a los premios relacionados con la televisión, la gran ganadora de la ceremonia celebrada este domingo en el Hotel Beverly Hilton de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, California, fue Succession, laureada como Mejor serie dramática, y con la cual Brian Cox triunfó como Mejor actor de serie dramática.

Muy buenos resultados tuvo, además, Fleabag, que se llevó el galardón de Mejor serie de comedia o musical, y el de Mejor actriz en una serie de comedia o musical, el cual recayó en la también creadora y escritora de esa obra, Phoebe Waller-Bridge.

Dos premios recibió igualmente Chernobyl, el de Mejor serie limitada y el de Mejor actor de reparto en una serie limitada, reconocimiento que quedó en manos de Stellan Skarsgard.

En otros lauros interpretativos, Olivia Colman (The Crown) se llevó el de Mejor actriz de serie dramática; Ramy Youssef (Ramy) el de Mejor actor de una serie de comedia o musical; Michelle Williams (Fosse/verdon) y Russell Crowe (The Loudest Voice) los de mejores actores en series limitadas fueron; y Patricia Arquette (The Act) el de Mejor actriz de reparto de una serie limitada.