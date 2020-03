En este artículo: Coronavirus Artistas entonan su “oda” al confinamiento

Desde Michael Stipe, excantante de R.E.M., a Bono, pasando por artistas menos conocidos, el mundo de la música se moviliza para recordar al público la importancia de respetar el confinamiento frente a la amenaza mundial del coronavirus.

Algunos títulos escritos hace más de 30 años tienen un eco contemporáneo. “It’s the end of the world as we know it” (“Es el fin del mundo tal y como lo conocemos)”, de R.E.M (1987), vuelve a surgir en las listas de reproducción. Y es este estribillo que el exlíder del grupo canta a capela en un video casero, con las gafas puestas y barba de dos semanas.

Acto seguido, Stipe advierte: “Vamos hacia lo desconocido con el coronavirus pero es real, es serio y es ahora”. Y recuerda, “después de haber hablado con amigos en Italia”, cómo uno debe comportarse durante el confinamiento para evitar que los hospitales se vean “saturados”.

Otra estrella planetaria, Bono, cantante de U2, se filmó frente a un ventanal de su casa de Dublín tocando el piano, interpretando un inédito “Let your love be known” (Que tu amor sea conocido) dedicado especialmente a “los médicos y enfermeros”.

Detrás de sus gafas de vidrios rosas, Bono canta una historia de amor, parábola de la cuarentena sanitaria. El tema, que ya cuenta con tres millones de visualizaciones en Facebook, cita el “silencio”, “las calles desiertas” y el “aislamiento” para decir que la “distancia” no impide los mensajes de amor y apoyo.

“Es una pequeña melodía que escribí hace una hora”, dijo Bono sobre su balada, la primera canción que compone en tres años.

En España, un viejo tema, “Resistiré”, del Dúo Dinámico, se convirtió en el himno de la lucha contra el coronavirus, entonado por miles de personas que salen a los balcones cada noche a aplaudir al personal médico, entregado a tratar de salvar a los enfermos en hospitales saturados.

Tema sobre la esperanza y la superación de adversidades, con un estribillo que dice “Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel”, la canción, un éxito al momento de editarse en 1988, tomó más popularidad al aparecer en la película “¡Átame!” de Pedro Almodóvar, de 1990, entonada por Loles León, Antonio Banderas y Victoria Abril dentro de un automóvil.

– “Parte de su trabajo” –

La artista de Québec Coeur de Pirate publicó en Twitter un video visto más de 300.000 veces en el que enumera cantando las consignas en tiempos del COVID-19 para su público juvenil. “No nos reímos (de la enfermedad), no besamos al vecino, protegemos a los demás”, entona.

“No es de extrañar que los grandes artistas se impliquen en los grandes temas. Estiman que forma parte de su trabajo. El Holocausto, los atentados, las catástrofes humanitarias… todo ello dio lugar a muchas obras”, comenta a la AFP Bertrand Dicale, periodista musical francés.

El guadalupeño Admiral T optó por una producción “dancehall”, con más de 142.000 visualizaciones en tres días en Youtube. El cantante recuerda que la pandemia no es una “ciencia ficción” y que como no hay vacuna todo el mundo debe permanecer confinado.

En Francia, la artista Grande Sophie colgó en Instagram el video “Ensemble” (juntos), en el que toca la guitarra mientras canta sobre las restricciones que el coronavirus impuso en el país: “Llegamos al final del camino/Nuestras costumbres nos abandonan”.

¿Todas estas letras sobrevivirán al paso del tiempo? No es seguro, según Dicale, que pone como ejemplo un exitazo francés durante la Primera Guerra Mundial, “Los alemanes son como ratas”, y cuya discográfica no recuerda a su autor, Vincent Scotto.

(Tomado de Cubasí)