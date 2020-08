Fidel fue y será noticia

Resulta imposible abarcar en tan breve tiempo la presencia de Fidel Castro en el cine documental producido por el ICAIC en sus seis décadas. Pero intentándolo, De cierta manera conmemorará este jueves 13 de agosto el cumpleaños número 94 del eterno Comandante en Jefe.

Ese lugar para el cine cubano de siempre recorrerá parte de la obra de Julio García Espinosa (Patria o Muerte), así como la de algunos otros cineastas como Tomás Gutiérrez Alea (Asamblea general), Manuel Octavio Gómez (Historia de una batalla), Santiago Álvarez (Y el cielo fue tomado por asalto), Manuel Herrera (Girón) y Pastor Vega (¡Viva la República!).

Estos realizadores y otros, con sus documentales, registraron importantes hechos de nuestro proceso revolucionario para las futuras generaciones.

El programa también presentará el corto animado Elpidio Valdés y los inventores, dirigido en 1992 por Juan Padrón, así como el estreno del corto de ficción Privacidad, realizado por Emmanuel Martín hace apenas dos años.

Este jueves De cierta manera propondrá, además, una tanda fílmica para volver a rendir tributo a la memoria de nuestra Rosita Fornés.

El crítico y director de la Cinemateca de Cuba, Luciano Castillo, presentará de manera íntegra un importante largometraje no transmitido hasta la hecha en la televisión cubana, en ocasión de la partida física de la Fornés, una de sus protagonistas: Papeles secundarios (1989).

Igualmente, el espacio dedicará su sección “Contracampo” a la recién desaparecida vedette. Sobre ella, Orlando Rojas, quien tuvo el privilegio de dirigirla en dos de sus películas (Papeles secundarios y Las noches de Constantinopla) expresó: “Rosa Fornés, como me gustaba llamarla para distinguirla de su otro yo, Rosita Fornés (la vedette), fue una artista excepcional. Nunca en la cultura nacional se dio alguien que reuniera el talento interpretativo, la intuición, el relajamiento y la belleza que la Fornés reunía. Y esas son cuatro cuerdas sin las cuales una estrella no puede siquiera pensarse. Y no me refiero a la belleza externa, que ella tenía a raudales, más me refiero a su bondad como ser humano, a su sentido de entrega y solidaridad”.

A su vez, la sección “Banda sonora” continuará con algunas de la obras para el séptimo arte cubano del Grupo de Experimentación Sonora del ICAIC, del cual nuestro cine se nutrió, en más de 25 documentales, con las composiciones de este mítico colectivo musical.

(Tomado de Cubasí)