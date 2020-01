Jazz a lo grande entre La Habana y Santiago

Los aficionados cubanos al jazz seguramente darán seguimiento a las actuaciones de destacados músicos estadounidenses que han confirmado su interés por mostrar su arte e intercambiar experiencias con sus colegas de la Isla

Dave Liebman, saxofonista estadounidense, en el cartel de Jazz Plaza 2020.

Foto: Sitio web del artista

Estilos tradicionales y contemporáneos, artistas largamente establecidos y talentos emergentes, procedentes de Estados Unidos, Puerto Rico, Chile, Australia, Noruega, Canadá, Países Bajos, España, Eslovaquia, Venezuela, Colombia, México, Haití, Finlandia, Alemania y Japón, más la enorme cantera cubana, confluirán del 14 al 19 de enero en el 35to. Festival Internacional Jazz Plaza 2020, con sedes en La Habana y Santiago de Cuba.

Tales son los casos del guitarrista Stanley Jordan, y los saxofonistas Dave Liebman y Bill Evans. Otro notable intérprete de ese instrumento, el puertorriqueño Miguel Zenón, figurará en el cartel, al igual que su coterráneo Eddie Gómez, una leyenda del contrabajo.

Pero también el público podrá descubrir a músicos que se insertan en las corrientes jazzísticas desde perspectivas singulares, como el saxofonista Samy Thiebault, nacido en Costa de Marfil de padres europeos, y el pianista haitiano Reginald Policard.

El pistoletazo de arrancada sonará en la sala Covarrubias, el martes 14 a las 6:00 p.m., con un concierto dedicado a la memoria de Juan Formell, liderado por el pianista Dayamir González, y en el cual intervendrán la Camerata Romeu, Telmary, Haila, Luna Manzanares, Alaín Pérez, David Blanco, Pedrito Calvo, Teresa Yanet, Barbarito Torres, Mandy Cantero, Robertón, Brenda Navarrete, Mayito Rivera, Alexander Abreu y Yoruba Andabo.

Al concluir, la fiesta inaugural proseguirá en la sala Avellaneda con quien nunca puede faltar en Jazz Plaza, en su condición de fundador de esta tremenda aventura reconocida más allá de nuestras fronteras: Bobby Carcassés. Él abrirá las puertas a los tres colectivos de Nueva Orleans: The Soul Rebels, Tank and The Bangas y la Trombone Shorty Foundation, que compartirán escena con su anfitrión Cimafunk.

En la capital cada espacio responderá a una caracterización: la sala Covarrubias a los conciertos homenajes, la Avellaneda a presentaciones especiales, el teatro Bertolt Brecht a solistas y agrupaciones de formato reducido, el teatro América al género como espectáculo, y la Casa de Cultura del municipio de Plaza de la Revolución, punto de origen del evento, a una especie de maratón que cada noche culminará con orquestas de baile de alta convocatoria: Pupy y los que Son Son, José Luis Cortés y ng la Banda, Alexander Abreu y Habana de Primera, Alain Pérez y su banda, y Los Van Van.

También el Pabellón Cuba, en tres locaciones; los Jardines del Mella, el teatro Martí, la Casa del Alba Cultural, la sala Cervantes (planta alta del Palacio de los Matrimonios, de Prado), el Salón Rosado Benny Moré de la Tropical, el Museo Nacional de Bellas Artes, los Jardines del Coppelia, la Plaza de Armas del centro histórico y el Jazz Café, acogerán presentaciones para dar cobertura a la elevada cifra de participantes.

En Santiago, los conciertos estarán repartidos entre la sala Dolores y la plaza aledaña a esta institución, de modo que a esta última pueda acceder la mayor cantidad de público, tal como se espera suceda el jueves 16 ante la ofrenda del pianista Roberto Fonseca, quien desde un inicio funge como animador principal del evento en la urbe oriental. Asimismo, integran la trama de recitales y descargas el Iris Café, en la Plaza de Marte, y La Jutía Conga (patio del Comité Provincial de la Uneac).

Nuevamente la Fábrica de Arte Cubano será la sede del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta in memoriam, entre el 15 y el 18 de enero. La responsable de este cada vez más necesario foro de exposición de resultados investigativos, vindicaciones históricas, reflexiones teóricas y diálogos, la musicóloga Nery González Bello, precisó que en esta oportunidad se abordarán los vínculos con el jazz del compositor Adolfo Guzmán, el percusionista Tata Güines, el trombonista Pucho Escalante y el Grupo de Experimentación Sonora del Icaic. Además, se pondrá de relieve el aporte del programa de la TV Cubana, A todo jazz.