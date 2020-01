Kobe Bryant, el adiós desgarrador a un grande del baloncesto

El dolor y la conmoción siguen hoy en millones de personas dentro y fuera de EE.UU. que reaccionan con gran pesar, e incluso con incredulidad, ante el trágico deceso del mítico baloncestista Kobe Bryant.

La ciudad norteamericana de Los Ángeles, California, debió estar enfocada fundamentalmente en la música, el glamour y el desfile de figuras que asistieron a una nueva ceremonia de entrega de los premios Grammy, que otorga cada año la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación.





Sin embargo, a pesar del espectáculo y de la celebración de galardones, el ambiente dentro del Staples Center de esa urbe fue solemne y marcado por el tributo a la exestrella de Lakers de Los Ángeles, de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA).





Bryant, uno de los mejores exponentes de las canastas de todos los tiempos, perdió la vida ayer en un accidente de helicóptero en Calabasas, California, junto a otras ocho personas, entre ellas su hija Gianna, de 13 años de edad.





Mientras en el interior de la arena donde se celebró la ceremonia de los Grammy muchos participantes rindieron tributo a Black Mamba, con una carrera de 20 temporadas al máximo nivel, el principal homenaje estuvo en los exteriores del lugar.







Tras conocerse la noticia de la tragedia, cientos de fanáticos se congregaron en las afueras del Staples Center, sede de Lakers, cuyo uniforme Bryant vistió desde 1996 hasta su retiro en 2016.





Durante esa etapa, el jugador nacido en Filadelfia, Pensilvania, el 23 de agosto de 1978, se coronó cinco veces campeón en la NBA y fue convocado a 18 Juegos de las Estrellas.





Con los números ocho y 24 en la espalda, retirados a la vez en diciembre de 2017 por su club de siempre, algo inédito hasta entonces, Bryant marcó 33 mil 643 puntos, actualmente el cuarto mejor registro de la historia.





Aunque el acceso al Staples Center estaba cerrado al público debido a la gala de los referidos premios, las personas se reunieron en el complejo L.A. Live, ubicado al frente, y erigieron un altar con velas y flores que fue creciendo a medida que pasaron las horas.





Grandes fotos de la exestrella, que reinó en los Juegos Olímpicos de Beijing ´2008 y Londres ´2012, se exhibieron en monitores, y las lágrimas y la tristeza resultaron evidentes en los aficionados, como mismo ocurrió en muchos jugadores, entre ellos LeBron James, el principal referente de esta disciplina en la actualidad.





También, los fanáticos portaron chaquetas y camisetas con los dorsales del fallecido, y hubo gritos de ‘Gracias, Kobe’ y ‘MVP’ (siglas en inglés de Jugador Más Valioso).





Estamos parados aquí, desconsolados, en la casa que construyó Kobe Bryant, expresó la cantante estadounidense Alicia Keys como presentadora de la ceremonia de los Grammy.





Keys interpretó a capela la canción It´s So Hard to Say Goodbye To Yesterday (Es tan difícil de decir adiós al ayer), un éxito de 1991 del grupo Boyz II Men, que se unió a ella en el escenario.





Incontables figuras del mundo del deporte, el arte, el entretenimiento y la política mostraron profundo dolor por la partida física del baloncestista.





‘La familia de la NBA está devastada por el trágico fallecimiento de Kobe Bryant y su hija Gianna. Durante 20 temporadas, Kobe nos mostró lo que es posible cuando el talento notable se combina con una absoluta devoción por ganar’, expuso en un comunicado el comisionado Adam Silver.





No hay palabras para expresar el dolor que estoy atravesando con esta tragedia de perder a mi sobrina Gigi y mi hermano Kobe Bryant. Te amo y te extrañaremos, escribió en la red social Shaquille O´Neal, otrora compañero de equipo del occiso.





Fue un fiero competidor, uno de los grandes del juego y una fuerza creativa, aseguró sobre Bryant en un comunicado Michael Jordan, considerado por muchos el mejor baloncestista de todas las épocas.





Por otra parte, el afamado expelotero de Yankees de Nueva York de las Grandes Ligas de Béisbol Derek Jeter resaltó en la Tribuna de los Jugadores, una plataforma que cuenta historias de deportistas en primera persona, que Bryant constituyó un ser muy familiar por sobre todas las cosas. A lo largo de nuestra amistad, las conversaciones más significativas que tuvimos siempre fueron sobre la familia, escribió el seleccionado hace seis días al Salón de la Fama de su deporte, con sede en Cooperstown, Nueva York.





Destacó que en los momentos con Bryant, el baloncestista nunca habló de cuán talentoso era, su obsesión por ser un campeón o ‘el asesino absoluto con una pelota en las manos’.





‘Realmente no habló de nada de eso. Le importaba mucho más ser el esposo de Vanessa y el padre de sus hijas. Amaba a su familia, era su familia. Eso es lo importante’, recalcó el antiguo defensor del campo corto. (Tomado de Cubasí)