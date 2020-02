“La Indiana” no se detiene

Producción de vinagre en La Indiana. Fotos de la autora.

La crisis con los portadores energéticos que afronta el país afectada el objeto social de la fábrica de conservas “La Indiana”, en este municipio de Banes, la cual, con más de 30 años de funcionamiento, continúa produciendo con el mismo fervor que en sus inicios.

No obstante, sus trabajadores no se han quedado de brazos cruzados y han buscado medidas alternativas que le permitan seguir produciendo. Silverio Alvarez, jefe del sindicato en la unidad, expresó que no cuentan con nueva tecnología, y hoy eso limita sus producciones. Para garantizarlas, hacen uso de la cocina de leña para producción de la mermelada, lo cual implica un duro trabajo porque están expuestos al humo y al vapor que emana de los calderos.

El abastecimiento de materias primas se realiza de acuerdo a los productos por temporada, pero la escasés de combustible también dificulta la llegada de estas, sobre todo de la leña, la cual es traída en muchas ocasiones húmeda, lo que imposibilita su utilización.

Burén para hacer casabe, una de las alternativas ante la falta de combustible.

Luis Gonzales Ricardo, jefe de turno y reconocido como mejor trabajador en el año 2019, explicó que aún así no se detiene la producción porque cuando esta situación se da el colectivo de trabajadores van hasta el monte y recogen leña seca por voluntad propia.

“La Indiana” presta servicios a varios sectores de salud, educación, las Unidades Básicas de Producción Cañera (UBPC) y a la población. Cuenta con dos puntos de ventas, uno ubicado en la misma empresa y otro en La Gibareña, este último también se ha visto perjudicado por la situación del transporte.

Su plantilla es de 12 trabajadores; de ellos, solo 6 son directos a la producción, aun así, cumplen con el plan de trabajo establecido.