Movimiento deportivo cubano vs COVID-19

El movimiento deportivo cubano una vez más da el paso al frente y ha tomado medidas para evitar la propagación de la COVID-19, provocada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2.

Este sector es de los más vulnerables debido a la cantidad de personas que salen a los diferentes eventos internacionales y más cuando muchas disciplinas están enfrascadas en la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio.





Una de las primeras acciones ha sido realizar audiencias sanitarias, fundamentalmente en los dos centros de Alto Rendimiento, Cerro Pelado y Giraldo Córdoba Cardín, que es donde se concentra el núcleo de los atletas de los equipos nacionales.





Además, se pospusieron los eventos con participación extranjera planificados en Cuba hasta el 30 abril. Entre ellos están la Media Maratón de Varadero, el Torneo Giraldilla de Bádminton y un partido de fecha FIFA ante la selección de Nicaragua, entre otros.





En la batalla contra la COVID-19 resulta vital tener conciencia, disciplina y percepción de riesgo. De ahí que los atletas, sin descuidar los entrenamientos y más en un año olímpico, extreman las medidas de protección.

La campeona mundial en el Lanzamiento del Disco, Denia Caballero, está consciente de la situación que vive el mundo a causa de esta pandemia.





Yo dije que no quería que nadie me besara, ya no saludo ni con el codo, sino con los pies. El Atletismo va a dar su paso al frente para tratar de acabar con esta enfermedad. Nos sentimos protegidos en todo momento por la Revolución y estoy segura que volveremos a salir adelante.



Entre tanto, el entrenador principal de la selección nacional de Kárate, Francisco García, dijo que es importante que cada cual ponga de su parte para evitar la propagación del coronavirus.



A partir de todas las indicaciones que ha dado el Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel y los grupos de trabajo que se han creado, le hemos estado insistiendo a los atletas que hay que cumplir estrictamente las medidas higiénicas.



En el mes de mayo tenemos el clasificatorio olímpico en Francia y hay que estar bien informado. Hay que tener en cuenta la responsabilidad individual, primero para no contagiarte y después para no enfermar a los demás.

(Tomado de Cubasí)