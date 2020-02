Premios Calendario reconocen a jóvenes escritores de Cuba

Los Premios Calendario, convocados por la Asociación Hermanos Saíz, reconocieron hoy el talento de la joven vanguardia de escritores del gremio durante la sexta jornada de la Feria del Libro en Cuba.

Por primera vez en la historia del galardón se brindó espacio en la especialidad de narrativa para el género de novela donde resultó ganadora la obra Do not disturb de la autoría de Ariel Fonseca.



De acuerdo con el jurado, precidido por el escritor Yunier Riquenes, se trata de un texto excelente que supo armar bien su historia con un adecuado uso del lenguaje y la presencia de personajes bien diseñados.



Mientras, la prima en el apartado de teatro quedó en poder de Carlos Daniel Sarmiento con la obra Player, exaltada por sus valores dramáticos, eficacia y dinamismo, intensidad de diálogo y coherencia entre situación y espacio.



En esa misma categoría se entregó una mención al texto She is leaving home/Qué va a ser de ti, de la joven Lorenta Guerra.



La prima en la especialidad de ensayo fue a manos de Maura Febles por Mujer y cooperativa urbana en Cuba desde la economía feminista. Estudio de caso de la cooperativa Movel.



En tanto, Reinaldo García dominó en ciencia ficción por Cúmulos y Janelle Pumariega se quedó con una mención en igual categoría por la obra Musas de cera, sangre y escarcha.



La poesía premió a Rubiel Alejandro Labarta por el libro Madera, devenido una especie de revisitación al pasado y un barrunto del posible futuro de la nación cubana.



En el caso de la literatura para niños resultó premiada Elaine Vilar por Cartas de amor para una historia interminable, en la cual se exploran las relaciones del universo adolescente, alejado de estereotipos y lugares comunes.



Con 24 años de creados los Premios Calendario representan para los jóvenes cubanos la entrada al circuito de publicaciones y, por ende, la oportunidad de visibilizar sus creaciones. (Tomado de Cubasí)