¿Qué ha ocurrido con la oferta de jabones de tocador, de lavar y crema dental en Cuba? (+Videos)

Los productos de aseo tendrán una gradual recuperación a partir del mes de abril, la inestabilidad en las ofertas de jabones de tocador, de lavar, crema dental y detergente líquido ha sido provocada por la imposibilidad en la adquisición de las materias primas y la persecución financiera y económica del gobierno de los Estados Unidos, evitando así la entrada de suministros imprescindibles en el proceso fabril.



El Director General de Ventas de Mercancías del Ministerio de Comercio Interior, Francisco Silva Herrera, confirmó que en los dos primeros meses del presente año se afrontó una disminución de los productos de aseo, afectaciones asociadas a la falta de financiamiento oportuno para la compra de materias primas por parte de la Industria; y en el caso de los jabones y la crema dental se previó un incremento en los niveles de producción para el presente año, el cual no ha sido posible cumplir.



El funcionario aclaró que no va a desaparecer la entrega de los productos de aseo a la red minorista de mercados de todo el país, la falta de presencia de estos está dada por situaciones reales en su producción.



En la evaluación que se ha hecho con la industria se prevé que a partir del mes de abril deben estabilizarse los niveles de producción que permitan una mayor disponibilidad de los productos de aseo en la red de mercados del territorio nacional según el plan aprobado por el Ministerio de Economía y Planificación.



Entre los productos de aseo personal ha existido una gran preocupación con la crema o pasta dental, sobre todo en varios territorios del país. Ante esa preocupación, el directivo señaló que la disponibilidad en estos momentos ha estado en el entorno del 60 por ciento de la demanda, pero al finalizar el segundo mes del año podemos decir que hay un nivel importante que están en tránsito para los territorios, no hay prioridad con ninguno, sino que se respeta el plan y la demanda adecuada.



La Industria produce en estos momentos y dispone en los inventarios más de 330 toneladas entre, jabón de tocador y de lavar, así como niveles importantes de crema dental que se distribuyen por todo el país.



En el caso del detergente líquido para minimizar la carencia del necesario producto en los hogares y centros de carácter social, la Industria Militar está haciendo entregas en diferentes formatos, que aún no cubren la demanda, pero resultan un paliativo.



En estos momentos de poca oferta se ha decidido, primero, ratificar que hay una recuperación gradual en la producción de los productos de aseo: se estima que a partir del mes de abril puedan quedar estabilizados los niveles de entrega a la red minorista de todo el país, todavía insuficiente para la demanda.



¿Que se ha diseñado para implementar una venta más equitativa?



Con relación a la situación actual y con el propósito de evitar el acaparamiento hay un grupo de indicaciones de la Ministra de Comercio emitió a las Direcciones Provinciales de Comercio en cuanto a los niveles de regulación por consumidores.



Se han recibido llamadas de la población porque no se respeta lo indicado por el MINCIN, algunas administraciones incumplen lo orientado.



Ante el déficit la distribución debe ser más equitativa para evitar el acaparamiento y la reventa de esos productos de primera necesidad.



En las indicaciones emitidas por la dirección del Ministerio del Comercio Interior está la de fijar por territorios los niveles a comercializar de acuerdo con la disponibilidad, por ejemplo, se ha fijado vender por personas dos pastillas de jabón de tocador y de lavar, un tubo de pasta dental y un pomo de detergente líquido, no importa el formato.

(Tomado de Cubasí)