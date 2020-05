Recomendaciones para volver a jugar béisbol en la ‘Era de Coronavirus’

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) publicó un conjunto de recomendaciones sanitarias y operacionales para el retorno a salvo de la actividad del béisbol y softbol, mismas que podrán ser seguidas en todos los niveles en los que se juegue.

Por medio de una imagen, presentan las medidas de precaución y las recomendaciones, llamadas “Regreso Seguro al Béisbol y Softbol – Pautas de Prevención COVID-19”, desarrolladas por la Comisión Médica de la WBSC.

“Grandes eventos deportivos como las Copas Mundiales de la WBSC, así como campeonatos continentales y nacionales de béisbol y softbol tradicionalmente han atraído a muchos aficionados al estadio y, por lo tanto, tenemos la responsabilidad de salvaguardar el bienestar de todos los involucrados lo mejor que podamos y no promover la propagación del COVID-19 “, dijo el Presidente de la WBSC, Riccardo Fraccari.

ESTAS SON LAS RECOMENDACIONES PARA VOLVER A JUGAR:

Evitar compartir equipamientos, Cada jugador debe tener su propio bate, casco, guante, guantes de bateo, bolsas de resina, etc

Los bateadores deberán recuperar su propio bate cuando sea posible

No masticar tabaco, semillas o escupir en ningún momento

Los jugadores (en particular los lanzadores) no se lamerán los dedos

Los umpires deberán usar máscaras y guantes

Si es posible, evitar el intercambio de alineación en el plato

Evitar el uso de copias en papel para la distribución de la alineación inicial y el intercambio de alineación en el plato del home

Evitar el contacto físico, como darse la mano, chocar los cinco, golpear los puños, abrazarse, etc

La preparación de la pelota (mud rubbing) debe ser realizada por un personal designado con guantes protectores de goma

Diferentes juegos de pelotas oficiales para equipos locales y visitantes mientras están en defensa

Los coaches siempre pueden acercarse al árbitro manteniendo una distancia mínima de dos metros

El umpire del home plate evitará entrar en contacto con el receptor

La distancia física mínima de 1 metro siempre se mantendrá en el dugout

Las bases deben limpiarse cada media entrada

No se permitirán recogedores de pelota.

(Tomado de Cubasí)