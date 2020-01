Rey Vicente Anglada: con el alma en el terreno del béisbol de Cuba

La pasión por el béisbol atrapó el corazón de Rey Vicente Anglada desde que era un muchacho y ahora, con 67 años de edad y 18 como director de equipos, se entrega en cuerpo y alma al deporte que ama.



Como todo cubano comenzó jugando pelota en la calle, pero su talento y calidad lo llevaron a las Series Nacionales, en las que marcó pauta, por su estilo y manera de desenvolverse en el diamante.

Usaba los bajos del pantalón a la altura de la rodilla, un guante pequeño para sacar la bola rápido y facturar el out o el doble play, jugada que incluso ejecutaba dejando picar una línea aparentemente fildeable, para en vez de poner fuera a un rival, sacar a dos.

Era el hombre show de la pelota cubana que entre los años 1972 y 1982 deleitó a la afición que lo iba a ver a los estadios, porque sencillamente, lo mismo tocaba la bola con dos strikes, que la ponía en juego por detrás del corredor, te daba un extrabase, y se robaba una o varias almohadillas.

El mítico 36 de los Industriales, Agricultores, Metropolitanos, Habana y el equipo Cuba jugó durante 10 campañas, en las cuales promedió para .291 de average, conectó 806 hits, de ellos 109 dobles, 35 triples y 40 jonrones, con 303 carreras impulsadas y un slugins de 398.

Con la selección nacional participó en los Campeonatos Mundiales de 1976 y 1978, año en que asistió a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Medellín, Colombia, así como a los Juegos Deportivos Panamericanos de Puerto Rico 1979, justas estas últimas en la que formó el equipo Todos Estrellas, como intermedista.

En 1982 cuando tenía 29 años de edad y se encontraba en la cúspide de su carrera deportiva, él y varios atletas fueron separados del béisbol definitivamente por amaño de partidos, aunque específicamente a su persona jamás pudieron probarle nada, según asegurara él mismo en múltiples ocasiones.

Tanto es así, que 20 años después, un 6 de enero de 2002, regresa a los diamantes beisboleros como director de Industriales, nada más y nada menos que en el ‘Clásico de la pelota cubana’, como se reconoce a la subserie entre los azules de la capital y el elenco de Santiago de Cuba, quizás como una vía para resarsir una injusticia.

A cerca de sus inicios en esa función y su trayectoria hasta la actualidad, Anglada conversó con Prensa Latina y aseguró que hasta ese momento jamás había dirigido, solo ofrecido sus experiencias en categorías escolares y juveniles, pero nunca como técnico.

‘Si soy sincero, jamás me gustó dirigir. En ese entonces se me acercaron las autoridades de la provincia, me hicieron la propuesta y acepté el reto. Fue casi un experimento, pero ha sido muy bonito’.

‘Se trata de comandar a un grupo de hombres con características particulares y uno debe tener en cuenta todo eso. Reitero, no tenía ni idea, pero me remití a los directores que tuve y tras analizarlos, saque sus principales enseñanzas. Las ejecuté y me sirvieron’, acotó.

Sobre la dimensión de los tres títulos nacionales alcanzados con Industriales, dos frente a Villa Clara y uno contra Santiago de Cuba, con desenlace en el cuartel general de los indómitos, el estadio Guillermón Moncada, el ‘Rey León’ expresó que todos tienen un significado especial.

‘En el primer caso, durante la temporada regular implantamos récord de juegos ganados, 66 si mal no recuerdo durante la etapa preliminar. Era un equipo cuajado de estrellas. Sin embargo, la conquista del segundo título fue muy complicado porque en el camino perdimos jugadores claves’.

Por diversas razones, remarcó, ‘salieron del equipo Javier Méndez, Bárbaro Cañizares y Kendry Morales, todo eso sobre el juego 30. Y tuvimos que reponernos a la situación, seguir adelante y peleando alcanzamos el primer lugar. Parecía imposible, pero lo logramos’.

Sin embargo, en consideración del también campeón con el equipo Cuba en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Cartagena, Colombia-2006 y los Juegos Deportivos Panamericanos de Río de Janeiro-2007, el playoff final contra las llamadas ‘Avispas de Santiago’ tiene una connotación extra.

‘Normalmente el clásico genera un ambiente único en el país. Qué pasa, ya éramos un equipo sólido y pudimos exprimir las facultades de los muchachos en aras de la victoria, que tuvo un sabor único, porque lo conseguimos en el mismísimo (estadio) Guillermón Moncada. Fue un honor derrotar a un gran rival’, puntualizó.

Luego en 2008, tras perder una semifinal con Pinar del Río, Anglada decidió apartarse momentáneamente del béisbol activo en Cuba y explorar otro entorno, particularmente en Panamá, donde pudo mostrar sus conocimientos como manager.

‘Fue una oportunidad bien linda. Allá la pelota se lleva de otra forma a como se establece aquí. Me aportó como profesional y también como persona porque hice muy buenos amigos. Espero, ojalá pueda, en algún momento volver a ese béisbol’, auguró.

Aun así, Anglada se mantuvo ofreciendo su experiencia a la causa de sus Industriales y el equipo Cuba, sobre todo de cara a eventos internacionales, como scout.

Así, 10 años más tarde, y cuando muchos creyeron que no podrían volver a ver al 36 al frente de los ‘azules de Industriales’, regresó para llevarlos al quinto lugar la contienda pasada y a la discusión de preseas en la actual, en la que miden fuerzas con su par de Camagüey.

Este es un equipo grande, nos costó trabajo llegar a semifinales pero estos muchachos pelean y jamás se dan por vencidos. Estuvimos a seis juegos y medio de diferencia del cuarto lugar para acceder a la postemporada y supieron reponerse, descontar y clasificar, aseveró.

De alcanzar el preciado título con sus ‘Leones’, Rey Vicente Anglada igualará con el reconocido exdirector de los Industriales ya fallecido, Ramón Carneado, máximo ganador de coronas con ese equipo con cuatro, aunque éste lo hizo de manera consecutiva.

Sin embargo, la faena es compleja tras perder los primeros dos partidos de la semifinal contra los camagüeyanos.

Ojalá pueda cumplir ese sueño. Sería espectacular, un honor alcazar la marca que dejó quien es para mí el mejor entrenador de béisbol de Cuba en series nacionales. La prueba está en que se fue invicto, disputó cuatro campeonatos y los ganó todos’, resaltó.

Es por ello que Anglada exhorta a todas aquellas personas que se animan a desempañarse como directores a seguir el ejemplo de Carneado y de muchos otros que por aquel entonces dejaron su huella como Roberto Ledo o Pedro ‘Natilla’ Jiménez, como verdaderos profesionles de esa labor.

‘Nosotros somos educadores y tenemos una función importante en la formación de los jugadores dentro y fuera del estadio. Y por lo demás, trabajar con responsabilidad’, apostilló.

A la pregunta de cómo se las arregla para que tantos peloteros, habaneros o de cualquier otra provincia tengan tan buena opinión de él, tanto como director como persona, Anglada enfatizó que se trata de exigir disciplina en todo momento, relacionarse bien con ello y fundamental, confiar en ellos.

‘En mi opinión, precisó, son los jugadores los que hacen al director y no a la inversa. Ellos son los que salen al terreno a dejar la vida, nosotros, solo exigimos que cumplan la estrategia, sean disciplinados y le entreguen al público lo mejor de su talento’.

Precisamente, varios de sus alumnos en activo y otros ahora en función de entrenadores, entre ellos Frank Camilo Morejón, Rudy Reyes, Lázaro Valle, Andy Rodríguez, Alexander Malleta, Erlys Casanova, Frederich Cepeda y Pedro Álvarez coincidieron, que Rey o el profe, es admirado y respetado por su honestidad, firmeza y sabiduría para conducir el equipo.

De manera general, reiteró el timonel azul que dirigir a Industriales, ‘el equipo insignia de la pelota cubana’, fue un reto muy grande, de mucha responsabilidad y sacrificio que le dieron muchas satisfacciones en la vida, aunque, dijo, tambien reveces que duelen, pero que dejan buenas enseñanzas’.

Así terminó la plática y el ‘Rey León con su legendaria franela 36’, fue hacia donde estaba el resto de la manada para trazar la estrategia a seguir en aras de solventar los obstáculos que restan y darle a su afición, esa que los apoya en las buenas y malas, la corona número 13 de los Industriales. (Prensa Latina)