Trump presenta el “Acuerdo del Siglo” para la solución del conflicto entre Israel y Palestina

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Foto: Alex Brandon/AP.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó este martes su plan de paz para resolver el conflicto entre Israel y Palestina.

En su discurso, el mandatario estadounidense precisó que su propuesta es “fundamentalmente diferente” a las que fueron hechas en el pasado, y representa “una situación para dos lados en la que todos ganan”.

En ese contexto, Trump citó al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien le había dicho que el proyecto de acuerdo de paz en cuestión sería una base para las negociaciones entre Israel y Palestina. “Hoy, Israel dio un paso gigante hacia la paz”, declaró.

La propuesta, denominada el “Acuerdo del Siglo”, prevé una solución de dos Estados: uno israelí y uno palestino, con la capital en Jerusalén Este.

De acuerdo con el proyecto, los asentamientos israelíes en Cisjordania serán reconocidos, a cambio de que durante los próximos cuatro años su construcción sea congelada. Según Trump, Palestina duplicará su territorio tras el acuerdo.

Además, Trump dijo que EE.UU. abrirá una nueva embajada en la propuesta “capital de Palestina” de Jerusalén Este.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca afirmó durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que esta propuesta representa “lo más cercano [a un acuerdo entre Israel y Palestina] a lo que hemos llegado”. “En última instancia tendremos el apoyo de los palestinos”, declaró el mandatario.

Palestina rechaza plan de EEUU y pide posición árabe unificada

Las autoridades palestinas ya han rechazado muchos intentos del gobierno de Trump de discutir el proyecto de paz con Israel, según indican varios reportes.

The New York Times reportó poco antes de ser anunciado el documento que la propuesta no obtendría el soporte de los palestinos, incluso si Palestina recibiera apoyo financiero por un monto de 50 000 millones de dólares ofrecidos por la administración estadounidense.

Por otra parte, el embajador de Palestina en Egipto, Diab al-Louh, afirmó esta jornada que urge una posición árabe unificada a fin de enfrentar el cuestionado plan de paz estadounidense para Medio Oriente, de cuya elaboración fueron marginados.

El diplomático rechazó lo que considera esquemas dirigidos a socavar la solución de dos estados (para resolver el largo conflicto israelo-palestino) con las fronteras anteriores a 1967, un pedido de años respaldado por la Organización de Naciones Unidas.

Anticipándose a la publicación del “Acuerdo del Siglo” ideado por Washington con la complacencia de Israel, los líderes de ese pueblo, concentrado fundamentalmente en la casi inhabitable franja de Gaza y la igualmente asediada Cisjordania, condenaron el proyecto y aseguraron que podría generar un caos en la región.

Según la agencia Wafa, Al-Louh solicitó a la Liga Árabe una sesión extraordinaria con carácter urgente, con el objetivo de debatir los caminos para hacer frente al denominado plan de paz para Medio Oriente, discutido sólo con Tel Aviv.

El ocupante de la Casa Blanca, Donald Trump, invitó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al líder del partido Azul y Blanco, Benny Gantz, para conversar en Washington sobre el mencionado texto.

Es evidente que dicho proyecto elaborado de manera unilateral está concebido para favorecer a la parte israelí, declaró a Prensa Latina el Secretario General de Al-Fatah (Movimiento Nacional de Liberación) en Egipto, Mohamed Ghareeb.

En su opinión la promulgación y posiblemente pronta aplicación del “Acuerdo del Siglo” es una maniobra enfocada en beneficiar a los principales aliados de Estados Unidos en la región.

Igualmente, agregó, pretende desviar la atención de las crisis por las que atraviesan Trump, en medio de un juicio político, y Netanyahu, acusado de soborno, fraude y abuso de confianza en la antesala de las elecciones.

La guerra sin cuartel desatada desde 1948 con la fundación del Estado israelí ha dejado al menos 52 mil 300 muertos y millares de heridos, sin olvidar a los millones de desplazados.

(Con información de RT y Prensa Latina)