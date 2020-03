USA-elecciones: El voto anti-Trump

Un sondeo cuyos resultados divulgó este jueves New York Post, indicó que muchos votarán contra Donald Trump para evitar su prolongación en el cargo.



La encuesta corrió a cargo de Siena College y la multiplicó ese diario neoyorquino.



Este último comentó que la mayoría de esos votantes no planeaba emitir el sufragio por Trump, pero temen que ganaría.



De ahí que ven a su ex alcalde, Michael Bloomberg como la principal opción para impedirlo.



La mencionada encuesta apunta que el 62 por ciento de los consultados opina que Trump será reelegido y sólo el 29 por ciento no lo cree.



Entre los republicanos entrevistados el 81 por ciento lo ve de nuevo en la Casa Blanca.



Incluso entre quienes se dicen independientes, la apuesta sube al 73 por ciento, mientras Demócratas llegan al 48 por ciento.



Los participantes negros en la investigación apostaron en un 43 por ciento que Trump ganará otro mandato, y el 41 que será derrotado.



Pero eso no significa, comentó New York Post, que los neoyorquinos vayan a votar por Trump.



Añade que el ex alcalde Michael Bloomberg lo derrotaría en general por 25 puntos como candidato Demócrata en Nueva York: 58 a 33 por ciento.



Le seguirían, Pete Buttigieg y Joe Biden, quienes lo aventajarían por 19 puntos.



Específicamente entre los Demócratas consultados, la mayoría se decantó por Bloomberg (33%), seguido por Sanders (22%) y el ex vice presidente Biden (16%).



Luego hubo una aclaración interesante, aunque Trump es nativo de Nueva York, no ganó allí en 2016 y durante su gobierno ha sostenido tensas relaciones con figuras locales Demócratas.



Lo dicho hace traer de nuevo a la superficie una tesis, que no es posible ignorar del todo.



Esto corrobora la probabilidad de una irrupción –con determinado peso- del voto negativo anti-Trump en los comicios de noviembre. (Tomado de Cubasí)