Verde como la esperanza

La producción de hipoclorito al 1 por ciento y de jarabes anticatarrales ocupa por estos días de combate al nuevo coronavirus a los trabajadores de la Fábrica de Medicina Verde de este municipio de Banes, los cuales multiplican esfuerzos para que estos necesarios productos estén a disposición del pueblo lo antes posible.

Al respecto, Alexander Peña Velázquez, administrador de este centro, destacó que ellos están priorizando la producción del hipoclorito y de jarabe de naranja y ajo como un pedido de las autoridades del territorio para enfrentar la actual continencia causada por el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad Covid-19, que ya se ha convertido en pandemia y causado decenas de miles de muertos en todo el mundo.

Las 21 farmacias del territorio son las destinatarias de estos productos tan necesarios en estos momentos, aunque la demanda de la población exceda muchas veces sus capacidades productivas, así como la materia prima disponible para garantizar dichas producciones, cuestión que ya se valora y esperan que aumente el suministro de la misma en los próximos días.

Lo que no merma es la disposición de sus 10 trabajadores de laborar sin descanso mientras sea necesario. “Nosotros trabajamos sin hora, entramos a las 8 de la mañana y no salimos hasta que no se termine la producción, a las 6 o 7 de la noche”, señaló el Peña Velázquez. “Tenemos toda la disposición como colectivo de seguir trabajando rodilla en tierra para que la población tenga los medicamentos para enfrentar la actual situación epidemiológica”, concluyó el directivo.

Personas como las de la Fábrica de Medicina Verde de Banes son también héroes anónimos en esta batalla contra el nuevo coronavirus y un motivo de orgullo para todos los banenses.