Desde Banes, una apuesta por la vida

Puente sobre el río Banes. FOTO/Juan Pablo CARRERAS, ACN.

Ganar en responsabilidad y cumplir estrictamente las leyes del tránsito constituyen factores esenciales para disminuir el número de accidentes, y con ello las consecuencias que pueden traer consigo.

El año 2019 en este sentido fue complejo por el índice de accidentalidad que se registró en el municipio de Banes, con una cifra total de 31 accidentes.

“Los accidentes del tránsito se clasifican por tres indicadores: los hechos que provocan daños, los que traen consigo la muerte y los que ocasionan lesiones”, comentó el capitán José Manuel Infansón Aguilera, oficial de información y análisis de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el territorio.

La educación vial es fundamental a la hora de evitar accidentes. FOTO/Juan Pablo CARRERAS, ACN.

En la etapa analizada ocurrieron 19 hechos de lesiones con un total de 26 lesionados, 8 casos de daños y 4 muertes, de las que 3 ocurrieron en el Reparto Betancourt, siendo este y Los Pinos los lugares de mayor incidencia en el municipio.

Las causas principales de estos índices se relacionan con el exceso de velocidad, la ingestión de bebidas alcohólicas y no prestar la debida atención al vehículo, por lo que se hace necesario la toma de medidas urgentes por parte de los conductores para garantizar la disminución de estas cifras para el presente año 2020.

“Los meses más proclives durante el año anterior fue diciembre, con un total de 5 hechos, seguido por los meses de enero, febrero y mayo”, explicó el capitán Infansón, “y los sábados y jueves los días de la semana de mayor reporte en este sentido, en el horario de la tarde y la noche”, apuntó.

“Si la persona es responsable del accidente, penalmente tiene una medida, independientemente de la administrativa que puede poner la unidad de tránsito, que ya no corresponde a la policía, pero penalmente recibe sanciones según las consecuencias, que no se diferencian a la de otros hechos delictivos. Generalmente, si no es un accidente de magnitud que tenga muertes implicadas; que entonces va a los tribunales, se le aplican sanciones administrativas solamente”, explicó el oficial de información y análisis.

El respeto a las señales de tránsito es fundamental. FOTO/Juan Pablo CARRERAS

Hasta lo que va del año 2020 se registra igual número de accidentes del tránsito que en similar fecha del año anterior, con la diferencia de una muerte en el 2019 y ninguna hasta el momento de la investigación en el territorio.

El llamado de atención a los choferes de cualquier vehículo, ya sea motores, autos ligeros, camiones, coches y bicicletas, entre otros que transiten dentro y fuera de los límites del municipio de Banes, es a prevenir la ocurrencia de accidentes en la vía, que mucho más que sumar cifras a un registro de accidentalidad, atenta contra la vida de muchos responsables o no de estos hechos.

Responsabilidad, concentración en la vía, cumplimiento de las leyes del tránsito, velocidad moderada y la evaluación técnica de los vehículos con sistematicidad pueden ser estrategias factibles que apunten hacia menos números de accidentes y accidentados en Banes, una manera simple de apostar por la vida en la vía.