Todo el cuidado y amor del mundo en un pequeño círculo

El amor encuentra un sitio perfecto para esparcirse cuando de formar y educar a niños de la primera infancia se trata. Quizás mencionar el cuidado seguro de pequeños con edades comprendidas entre uno y seis añitos de vida, se asocie directamente a los círculos infantiles, pues son éstas las instituciones educativas que desde hace 59 años en Cuba garantizan esta hermosa y abnegada tarea.

Sin embargo, hoy en el municipio de Banes existen casas destinadas al cuidado de niños que son reconocidas por el trabajo consolidado y sistemático de sus asistentes, que se empeñan en velar porque los pequeños que asisten a ellas encuentren un espacio acogedor, donde lo principal es su cuidado y educación.

En la calle Presidente Zayas, de esta ciudad, justo frente al parque José Martí, “El Circulito” abre sus puertas diariamente, y en el calor de su regazo recibe a niños de varias edades que, junto a la asistente para el cuidado y atención educativa a niños Iveth Parra Graña, viven un mundo de fantasía y amor.

“Aquí en mi casa recibo en estos momentos aproximadamente 10 niños, a los que le garantizo la seguridad, el cuidado, la educación y mucho amor, pues ellos son mi razón de ser”, comentó esta educadora banense de profesión que por varios años asume esta modalidad de trabajo por cuenta propia.

Aunque esta casa cuidadora no es un centro educacional estatal, se garantiza que tanto los niños como los padres y el personal encargado de su cuidado cumplan con todas las medidas necesarias para enfrentar la covid-19.

“Siempre estoy al tanto de todo lo que puede constituir un riesgo para la salud de los niños, ellos traen suficientes nasobucos y los utilizan constantemente, el lavado de las manos es frecuente y siempre velo porque exista distancia entre los niños en el horario de juego, almuerzo y en todos los procesos”, explicó Iveth.

Refiere también que “al igual que en los círculos infantiles, no está permitido la entrada a la casa de nadie ajeno al centro, y se suspende a los niños que presenten síntomas respiratorios, puesto que nuestra casa también es visitada sistemáticamente por los inspectores de salud y por metodólogos de la dirección municipal de Educación.

Las casas cuidadoras del municipio de Banes son atendidas y supervisadas en el trabajo pedagógico por el Departamento de educación de la primera infancia de la dirección municipal del sector, puesto que los niños que asisten a ellas deben vencer los logros del desarrollo de acuerdo con su edad. Por tal motivo, es vital que se garanticen durante la permanencia de los infantes en estos centros, la realización de actividades complementarias y juegos de roles que aporten a su desarrollo educativo.

“El vínculo de los padres conmigo es fundamental, y gracias a ello hoy la comunicación no falta, ellos siempre están al tanto del comportamiento de sus hijos, de cuánto logran, e igualmente yo les doy a conocer siempre como transcurre su día aquí y las preocupaciones que puedan surgir”, comentó Parra Graña.

“Existe un ambiente de armonía, yo me dedico por entero a ellos y cuando alguno falta por cualquier motivo, los extraño mucho, porque me alegran la vida con sus travesuras, me hace feliz saber que a ellos les gusta venir a su círculo, en fin, me satisface infinitamente ser educadora y ganarme su amor”, concluyó Iveth.

El amor se esparce sin límites por aquel espacio tierno que es testigo de las travesuras infantiles y de la dedicación de una educadora banense de profesión y corazón.

Las canciones, cuentos, los juegos didácticos y la atención esmerada de esta profesional hacia los niños que cuida, son el reflejo de las conquistas de una Revolución que tiene como prioridad a los niños, su felicidad y cuidado.

La tranquilidad de muchos padres al entregar a manos dulces y seguras la educación y bienestar de sus pequeños duendes es la mejor de las recompensas que diariamente recibe Iveth en su casa cuidadora.

“El Circulito” es muestra evidente del amor, la consagración y la entrega. Es aquel sitio mágico donde confluyen duendes traviesos que protagonizan los días y encuentran el sitio perfecto para derrochar amor.