La Transición de Rodolfo

Con una estética pintoresca y una visualidad estridente, llega Transición, la nueva muestra personal del artista banense Rodolfo Báez, una exposición que exhibe la Galería de Arte de esta ciudad. Sobre los motivos que rondan las nueve piezas que componen Transición, conversamos con este artista de la plástica.

“Lo característico de esta obra es el esfuerzo por trabajar el óleo sobre lienzo, que es una técnica bastante difícil, lleva más tiempo que un dibujo, que hasta ahora es lo que más he hecho. Mis dos muestras anteriores han sido sobre todo de dibujos, con alguna presencia del óleo sobre lienzo y el acrílico, pero en esta hay mayor protagonismo del óleo sobre lienzo, aunque incorporé una pieza solo a lápiz. Como breve anécdota, puedo decirte que una de las personas que asistió a la expo me comentó que frente a tanto color continúa prefiriendo la pieza solo a grafito. O sea, que el dibujo tiene su público.”

“Quise buscar el color cubano, ese color brillante, trabajé la mayoría de las gamas para darle una vista agradable; también me gusta intencionar los títulos de las obras, para que el espectador disfrute no solo de un concierto a la vista, sino también de un concierto a la mente, donde puede hacer análisis y buscar una historia.”

“Me gusta que aprendan, que se lleven un buen arte. Me gusta crear sobre lo natural, las cosas bellas de la vida. En esta ocasión trabajé el agua, los peses, las mariposas, aves, mamíferos. Y creo que por ahí siempre va la línea de mi obra”.

La presencia del color en Transición, como elemento distintivo en esta etapa de Rodolfo Báez, trae esa reminiscencia a las principales vanguardias artísticas del siglo XX cubano, que en otras ocasiones había reservado a los títulos. Rodolfo no deja de homenajear el arte cubano y universal, esta vez a través de matices y figuras. La imagen del caballo dentro del paisaje criollo rememora a Carlos Enrique, y los gallos, en su danza cotidiana, tal vez se funden en el expresionismo de Mariano Rodríguez.

“A mí siempre me ha gustado darle movimiento a la obra, no me gusta que sea algo estático, prefiero que de esa sensación siempre. En esta ocasión hice un retrato, Eva, y, aunque hay paz y tranquilidad en la postura, también está el movimiento de una flor, de su pelo, ese contraste es lo que busco. Me esforcé por salir del color natural e ir a uno más brillante, eso suele estar en la obra de los pintores cubanos, también por ese sol de Cuba que hace que uno exagere los tonos”.

Un artista cada vez más sólido y maduro, así se presenta Rodolfo Báez en Transición. La defensa a ultranza de un estilo que se va posicionando en la iconografía banense es el objetivo, uno al que llega con estética impresionista y estridente vuelo creativo.