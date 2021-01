Raíces culturales con olor a mar

Tierra de tradiciones culturales, de baile, teatro, música. Debe ser el el mar el que propicia tanta creación.

Macabí es tierra de raíces culturales intranquilas: su Semana de la Cultura o los talleres de actuación que impartía Alberto Nieves, los proyectos danzarios, el cine, la colmena macabicera, y es que a pesar de que la mayoría de estos son solo recuerdos de algunas generaciones, en Macabí persiste un espíritu cultural que se distingue del resto.

No hace mucho que llegué casi por azar a la Casa de la Cultura Rubén Darío, de ese consejo popular. Allí me recibió Elizabet Medina Hernández, quien es la responsable de la Casa, nerviosa por la irrupción, pero extraordinariamente comprometida con la necesidad dar voz a las acciones que desde allí se generan. Me comentó que los eventos que desarrollan responden a la salvaguarda de las tradiciones locales y nacionales por sobre todas las cosas, visualizadas a través de los creadores, para luego enfocarlas hacia la interpretación y recreación de los pobladores macabiceros.

Artesanos e instructores son los principales vinculados, a travez de ellos la comunidad se aúna para conformar un arte de sabor local, donde prácticamente todos tributan.

A pesar de que la covid-19 limita todo proyecto, el colectivo de la Casa de Cultura, conformado casi en su totalidad por mujeres, se integra al trabajo de las escuelas y centros laborales para llevar hasta allí su quehacer.

Los talleres que fomentan desde sus modestos recursos celebran la cultura local como elemento clave, trabajan manualidades, el dibujo, así como otras manifestaciones creativas.

Los deseos de continuar aportando no cesan, muchas son las carencias; sin embargo, el brillo en la mirada de los trabajadores de la Casa de Cultura de Macabí es tan claro como las aguas de esta costa. Desde allí, la cultura también salva. Para un pueblo de brisas saladas, cielo azul y un mar que todo lo funde, que matiza la calidez de los corazones macabiceros, la cultura es fuente inagotable de identidad.