Tinta y sudor

Taller de Artes Gráficas en Banes. Fotos de la autora.

El aparataje técnico, el ruido y el aparente desorden son las primeras impresiones cuando se llega al Taller de Artes Gráficas en Banes.

De una plantilla de 9 trabajadores, solo cinco se mantienen laborando en esta Unidad Empresarial para garantizar el cumplimiento de su plan de producción a pesar de la presencia de la covid-19. Miguel Áreas Rodriguez es el Jefe de Taller de la Imprenta 1103 de Banes, el cual me recibió para conversar sobre cómo han adoptado las medidas sanitarias esenciales en tiempos de coronavirus.

La distancia de dos metros entre cada puesto de trabajo es una de las principales medidas preventivas aplicadas, la que se ve favorecida por la reducida plantilla de la entidad. Además, el uso permanente del nasobuco y el lavado constante de las manos secundan, por supuesto, la primera.

Entre los servicios que vienen prestando durante estos meses para apoyar las necesidades que demandan los tiempos del coronavirus está la elaboración de cajitas para los centros de aislamiento y carteles promocionales, entre otras solicitudes, según la necesidad de los organismos.

En el posterior recorrido por el taller me llamó la atención una máquina en particular, que en su parte superior muestra una imagen del Che. Quizás por eso me resultó diferente. Jorge Martínez Pérez es linotipista y el encargado de maniobrar esta herramienta, la que constituye el principal eslabón en el trabajo de la imprenta. Un hombre de pocas palabras, pero que accedió gentilmente a conversar sobre su función en el taller, consistente en fundir las letras en plomo para la elaboración de los moldes que luego pasan al resto de las maquinas que imprimen.

Durante más de 20 años de trabajo, 15 de ellos en este Taller, Jorge cumple con esta tarea, que según refiere, es bastante difícil. Por su edad constituye un factor de riesgo, sin embargo, su compromiso con la entidad y el amor a la profesión lo atan a este espacio, siempre desde la responsabilidad de protegerse por él y por su entorno.

El Taller Gráfico de Banes es un renglón productivo vital, desde el cual se trabaja arduamente en el territorio, aun con la presencia de la covid-19.

