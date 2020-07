Crónicas febriles (IV y final)

Antifocal para prevenir criaderos de mosquitos Aedes aegypti

La alegría embarga el alma, reloj marca las 5.00 a.m., de un salto me pongo en pie, me siento como una colegiala que se va de vacaciones escolares. Con rapidez me voy a la ducha. Hace una semana que no calzo zapatos, mis pies le dan la bienvenida.

Recojo todo, reviso por si olvido algo, ya son las 6:30 a.m., la enfermera me sorprende con una sonrisa, sabe que estamos felices por la partida. Entrego el mosquitero. Por primera vez siento apego por él; tantos días bajo su cobija, fue participe de mis añoranzas, mis deseos, dolores y altas temperaturas.

El mosquito Aedes aegypti es el agente transmisor del dengue

Extiendo el brazo, toman la muestra para el IGM, me entregan la epicrisis, el certificado médico, escuchó atentamente los consejos y recomendaciones de los doctores, les agradezco infinitamente. Sé que el malestar y los dolores quedarán por un tiempo, pero estoy feliz, verdaderamente feliz, porque regreso a casa.

Mi papá espera en la puerta como caballero de dorada armadura, y con su amor sin límites, me fundo en su pecho en un abrazo, y juntos caminamos a pasos agigantados hasta el hogar. En casa, el rostro de mamá es un cuadro perfecto que expresa tranquilidad y alegría mientras sus caricias.

Entonces, unas manitas pequeñas me rodean las piernas, cargo a sus dos dueñas y mis mejillas húmedas son bañadas de besos.