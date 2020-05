Cuando la zona roja se viste color esperanza

Equipo de desinfección de Banes. Fotos de la autora.

Todos los días, un grupo valientes en el municipio de Banes salen a las calles a desafiar la Covid-19, protegidos y con los medios necesarios para dar batalla al mortal enemigo, van casa a casa, allí, dentro de la zona roja, donde el peligro es más intenso.

Mario López Fernández, jefe del departamento administrativo de la policlínica César Fornet Fruto comenta que para él “es un orgullo estar al frente y dirigir el equipo que esta cumpliendo con la tarea de la desinfección en aquellas zonas que son decretadas en cuarentena. Esta brigada está constituida por cinco compañeros que anteriormente desempeñaban diversas funciones en la policlínica del aérea de salud, como jefes de turno, mantenimiento y electromédicos, estos últimos se han unido de forma voluntaria. Este es nuestro aporte al sistema de salud cubano para evitar el contagio”.

Respecto a sus familias, señala que “se preocupan, nos brindan su apoyo y nos dan fuerzas”, y sobre sus compañeros, que “entre todos los integrantes del equipo existe una buena comunicación y tratamos que quienes nos rodean comprendan lo útil e importante que es este trabajo. Al pueblo le pedimos más que nada disciplina, porque solo tomando todas las medidas y quedándose en casa se logaremos la victoria”.

Muchas veces los sorprende la noche y aún estos hombres no han regresado a la seguridad de su hogar porque están allí luchando para ganarles vidas a este nuevo coronavirus. “Estoy realizando estas acciones de higienización desde que se detectaron los primeros casos confirmados y a pesar de las horas de trabajo, del peligro, porque estamos en los lugares más complejos del territorio, donde están cerradas las calles, me siento satisfecho de brindar mi apoyo a todos mis hermanos banenses, al pueblo, para así contribuir con el fin de esta pandemia. Considero que esta es la mejor forma de retribuirle nuestro agradecimiento a la Revolución, que tanto nos ha dado a todos”, refiere el obrero de mantenimiento Carlos Martínez Quintana.

“Particularmente, he vivido dos momentos inolvidables y duros, pues en los cumpleaños de mis dos hijos no he podido estar con ellos como estábamos acostumbrados siempre, porque el trabajo no lo ha permitido, pero han sido esos instantes en lo que les ha faltado mi compañía y mis abrazos cuando ellos se han sentido más orgullosos de su padre, de mi labor, es por eso que le pedimos a todos que sean responsables, porque ahora debemos pensar en ti, en mí y en todos”, dice Carlos, visiblemente emocionado.

A esta lucha se suman también Vicente Gainza, Guillermo Acosta y Juan Carlos Fernández, quienes saben que esta contienda nos compete a todos y lo demuestran con su quehacer diario. Estos hombres sencillos, de mirada alegre, que guardan sus sonrisas tras nasobucos, son verdaderos héroes, guardianes de la vida, ejemplos de solidaridad, que vencen las distancias para sentir suyos el dolor ajeno y llevar hasta la zona roja la esperanza.