Dar luz en tiempos de coronavirus

En tiempos de coronavirus hay quienes no pueden quedarse en casa porque cumplen con la importante labor de prestarles servicios a la población. Entre estos trabajadores se encuentran aquellos que permiten que en nuestros hogares se pueda disfrutar de los beneficios de la electricidad.

Yoandris Carmenate Ramírez, jefe de pareja de la brigada de servicio de la Empresa Eléctrica del municipio de Banes, refiere que “la Covid-19 no nos ha quitado los deseos de realizar con calidad nuestro trabajo, pienso que es en estos momentos cuando más comprometidos estamos quienes nos dedicamos a brindar luz a los hogares banenses.”

“Sin energía eléctrica no sería posible la sociedad moderna. El confort y el avance alcanzados no existieran sin su empleo, porque mientras más se desarrolla la humanidad más dependiente se hace de esta. Ahora se llama al distanciamiento social, en las casas está toda la familia y yo me pongo en su lugar, imagínate que no haya corriente, ¿cómo se las arreglan esas personas para cocinar, informarse, entretenerse o los niños ver las clases?”.

Múltiples son las acciones que a diario realizan los trabajadores que pertenecen a este sector, sobre ello Carmenate Ramírez expresa que “actualmente estamos haciendo varias labores, principalmente la poda de árboles en el circuito de Deleyte, esto tiene como objetivo evitar interrupciones en la línea de 33 KB que alimenta a Banes y también hacemos otras cosas, como mover contadores, aumento de capacidad y otros trabajos de servicio que se necesiten en el municipio.”

Hoy es tan natural disponer de la electricidad que solo se aprecia su importancia cuando ocurren los indeseados apagones, porque muchos olvidan que el simple hecho de apagar un bombillo hace la diferencia. Mi mensaje para el pueblo es igual que el de todos mis compañeros, en estos momentos se llama a la población al ahorro de energía, estamos en tiempos difíciles y el sector residencial es donde el consumo aumenta, por tal razón es indispensable que desconectar todos los equipos que están encendidos innecesariamente, que la cocción de los alimentos, así como otras tareas del hogar, sean fuera del horario pico, ahora tenemos que pensar en el bienestar común y en el de los demás”.

Largas horas, grandes riesgos y alta peligrosidad caracterizan la labor quienes pertenecen a la Unión Eléctrica en el municipio de Banes, y aun cuando existe Covid-19, continúan realizando un trabajo de alto voltaje.