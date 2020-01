Entre llamas

La valentía es quizás una de esas cualidades que lleva impregnada el alma de un ser humano desde el día de su nacimiento, está presente en los primeros pasos de cada individuo, en saber levantarse luego de una caída y, sobre todo, en no tener miedo para enfrentase al peligro y salvar vidas. Las situaciones de riesgo siempre ponen a prueba la capacidad, la forma de tomar partido y el valor de quienes acometen acciones en estos momentos.

Para el capitán Manuel Alonso Almaguer, ser bombero del Comando 3, en el municipio de Banes, le ha permitido corroborar, al calor del fuego, en un incendio, cuánta preparación y coraje deben caracterizar a estos profesionales. “Para realizar bien esta riesgosa labor, no solo se necesita un entrenamiento diario que te posibilite conocer tu trabajo, sino también algo más, que se lleva muy adentro en cada persona, y es la temeridad para entrar a un edificio en llamas cuando todos corren para salir de él.”

“Mis inicios en el Ministerio de Interior fueron en el año 1989, regresando de una misión internacionalista en Angola en la que estuve por un período de dos años. Luego trabajé por diez en el municipio de Mayarí, cumpliendo con varias tareas de esta organización. En el 2002 me trasladé a este territorio y comencé a trabajar en la unidad de incendios del municipio Banes. Necesitaba preparación para ejercer esta profesión, por lo cual cursé por un espacio de dos años la Escuela Nacional de Incendios en la capital, lugar del cual atesoro hermosos recuerdos, porque fue allí donde me formé como bombero profesional”.

Manuel es de esos hombres sencillos que por sus acciones diarias muchos los llamarían héroe, pero para él es simplemente hacer bien su trabajo. Las relaciones laborales posibilitan que el Comando 3 también se convierta en su otro hogar. “Esta unidad tiene un gran significado en mi vida porque aquí he aprendido a apreciar el valor de la amistad, porque mis compañeros son también parte de la familia y en mis primeros años muchos me ayudaron para fortalecer los conocimientos tanto teóricos como prácticos”.

Apagar un fuego de grandes proporciones implica horas de trabajo sin descanso, pues en estos momentos difíciles, el valor y la resistencia se ponen a prueba. “Considero que entre los casos más difíciles a los que me he enfrentados se encuentran los incendios del IPE, la “Casa del prú” y las cuatro viviendas en la zona del antiguo boulevard, porque principalmente controlar el fuego para que no se expanda no es una tarea sencilla, y además era indispensable tratar de salvar algunos recursos. Ningún incendio es igual, siempre se necesita mucha preparación y análisis del lugar para poder realizar bien nuestra labor; de todos los siniestros nos nutrimos de experiencia que permite que perfeccionemos el trabajo en aras de lograr mayor eficacia”.

Cuando conversamos sobre los pinos nuevos, como dijo refiriéndose a los más bisoños nuestro Héroe Nacional, José Martí, al capitán Manuel, o Manolito, como lo llaman cariñosamente sus compañeros, se le iluminó el rostro porque para él la nueva generación significa continuidad y futuro. “Ayudar en la formación de los jóvenes que eligen pertenecer a las unidades de incendio. así como a los reclutas que pasan aquí su Servicio Militar Activo. me llena de satisfacción. porque de esta manera comparto los conocimientos adquiridos con los veinte años que llevo en esta noble labor y trato de inculcarles que ser bombero no es solo apagar el fuego, es salvar vidas, bienes y recursos, es ser ejemplos en la sociedad, y en estos tiempos me atrevería asegurar que es seguir y hacer cumplir los ideales del líder eterno de la Revolución Fidel Castro”.

Los hombres valientes se miden por sus acciones, porque no temen arriesgar su bienestar, e incluso la propia vida, en situaciones de peligro para salvar otras, y así ocurre con los bomberos, profesionales de valor sin límites que forjan cada día sus historias las entre llamas.