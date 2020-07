Realiza primera graduación Filial de Ciencias Médicas de Banes

“Este momento es el sueño de seis años materializado, un tiempo que marcó sacrificio, desvelo, horas de estudio, entrega por esta profesión que implica tanta responsabilidad. Recibimos el apoyo de nuestra familia y de todo el claustro de profesores que nos indicaron el camino correcto para alcanzar esta meta. Y como dijo Esculapio en uno de sus consejos, para ser médico se debe tener alma noble y espíritu ávido de ciencia, y creo en estas palabras y trato de cumplirlas todos los días.” Así refiere como el mejor día de su vida Juan Pablo Ricardo Pérez, Mejor Graduado de la Filial de Ciencias Médicas “Urselia Díaz Báez”, del municipio de Banes, territorio que acaba de realizar por primera vez una graduación de 110 profesionales y técnicos de la salud, una jornada llena de emociones también para quienes han apoyado el desempeño de estos jóvenes que abrazan el arte de curar.

Niurka Sablón Pérez, madre de una de las graduadas con Título de Oro, comenta que “me siento muy orgullosa de mi hija, de la labor que ha realizado en este tiempo de estudio, fueron años difíciles de presión por los exámenes, de levantarse bien temprano y acostarse muy tarde, pero el esfuerzo es hoy recompensado con estos títulos y los saberes acumulados, que le permitirán obrar bien y sobre todo salvar vidas”.

“Estoy realmente feliz en este día, las emociones y sentimientos se mezclan, este fue un día esperado porque es el resultado de una trayectoria estudiantil que cambio la vida no solo de mi hijo Tony Michel González Sillero, sino también de toda la familia, porque todos tratamos de brindarle el apoyo incondicional que necesitan los jóvenes para enfrentarse no solo a la vida universitaria, sino también a una profesión como la medicina, que implica tanto desvelo, fuerza y responsabilidad”, expresa Tania Sillero, madre de un egresado.

Momentos del acto de graduación de los 110 profesionales de la salud de Banes. Foto: Comunicación Asamblea Municipal del Poder Popular.

La vida es el bien más preciado por el hombre y los profesionales de la salud tienen como misión convertirse en guardianes del más noble y humano de los oficios. La doctora Galina Galcerán Chacón, rectora de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, comentó sobre la valía de los jóvenes profesionales de la salud pública en este municipio. Al respecto, dijo que “este curso 2019-2020 que estamos culminado en esta graduación ha sido una etapa llena de muchas oportunidades que le ha permitido a nuestros educandos cumplir con varias tareas, entre ellas estar en la Zona Roja en el enfrentamiento contra la covid-19, ya que todos los estudiantes de este último año estuvieron en primera línea. Los jóvenes que se gradúan tienen el reto de llevar estos conocimientos a nuestra Salud Pública, principalmente a la asistencia primaria de salud que hoy se fortalece. Podemos decirle que le entregamos excelentes médicos, enfermeras, técnicos de la salud que están preparados y, sobre todo, sienten amor y compromiso con su profesión”.

Ciento diez egresados se unen a la sagrada labor de salvar vidas, y como bien me dijo Tony Michel González Sillero, “cambié horas de sueño por alcanzar este sueño, y valió la pena, porque me siento feliz de haber alcanzado esta meta y esta profesión que me apasiona. Además, pienso que se necesita preparación y responsabilidad para ser buen médico, pero considero que la verdadera medicina es amor y cuidado, pero si así no funciona, solo debemos aumentarle la dosis, ya que las palabras de cariño también alivian el dolor, ese dolor ajeno que tenemos que sentir nuestro”.

El cabaret del motel “Oasis” fue la sede del acto. Foto de la autora.

Vencedores del dolor y la muerte, estos jóvenes graduados se unen a los guardianes de la salud que, tanto en Cuba como fuera de nuestras fronteras, ponen en alto nuestra Salud Pública, porque hacer realidad sus sueños de estudiantes como futuros profesionales es la mejor forma de ayudar a construir el país que queremos y demostrar en cada jornada, tanto en los hospitales, consultorios, así como otras instituciones de salud, que son continuidad.