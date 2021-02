Tan simple como el amor

(…)Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto…

Solo necesité ese instante en el te asomaste en mi alma e iluminaste mi rostro con el brillo de tu mirada para saber que te amaría irremediablemente, para siempre. El amor es así, llega sin previo aviso y logra que todo el rompecabezas de la vida vaya encontrando su lugar para formar un cuadro maravilloso, que se pinta a dos manos y con el latir de dos corazones.

Estuvo allí todo el tiempo, en encuentros desapercibidos y simples saludos, pero es que estar a la misma hora y en el mismo lugar no son un motivo para enamorar, para ello se necesita entender lo que te has guardado solo para ti, eso que no compartes con nadie, porque te hace frágil en ocasiones, y en otras, más fuerte de lo que crees. Para amar, primero debes entregarte toda, olvidar el pasado para disfrutar cada momento del presente, y entonces darte la oportunidad de construir el futuro juntos.

Ella también cruzó palabras, estuvo cuando el reloj marcó las horas interminables. Compartieron el mismo espacio, quizás hasta la misma butaca de aquel teatro, pero aún así, tan cerca, no se escucharon las campanas ni revolotearon las mariposas. El amor no es cuestión de magia, hechizos o flechazos, es comprender que compartir el café en las mañanas, tomarse de la mano cuando van por la calle o saber en la distancia cuando se necesita un abrazo, te permite dejar de pensar en el tú y yo para ser un nosotros. En el amor no hay recetas ni nada escrito, solo se nutre de lo que hacemos cada día para que este se fortalezca; el más simple gesto es más importante que miles promesas que quizás no cumplas nunca, se debe vivir minuto a minuto y a veces dejar abiertas puertas y ventanas para que pueda entrar.

Entonces, cada uno desempolva su corazón y se permite soñar despierto con la complicidad del mar y las estrellas, allá, muy lejos de casa, entre las sábanas blancas de los balcones que sintieron por primera vez el calor que emanaba de lo profundo de su propia esencia, donde contaron sus secretos, hasta ahora escondidos, para comenzar a escribir la crónica más intensa y maravillosa de sus vidas. Una narración a la que no le hace falta pirámide invertida, ni metáforas o símiles, simplemente contar, y vivir, la realidad de cada jornada, en la que ambos estamos presentes.