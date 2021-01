“Ser médico es lo más grande y le agradezco a la vida por permitirme esta oportunidad de brindar salud”, así me dice Juan Miguel Alonso Martínez, para quien la medicina fue el primer amor de su vida, y así lo demuestra día tras día cuando regala una sonrisa a aquellas personas que asisten a la consulta de dermatología en la policlínica Cesar Fornet Frutos, en esta ciudad de Banes.

“Me gradúo como médico en el año 1996, cursé mis estudios en Holguín e inicié mi vida profesional en áreas rurales, específicamente en La Vega de Samá, en un consultorio perteneciente al área de salud de Cañadón. Luego trabajo en el de la comunidad de Ochoa y la Loma de la Lima, y más tarde regreso a el consultorio 88, y laboró allí por 15 años. En este tiempo realizo la especialidad como médico integral y me gradúo de esta especialidad en el año 2001.”

“Casi recién graduado, en mi segundo año de experiencia, me trasladaba hacia el campo en la zona de La Uvilla, y me encuentro con unas personas que venían a caballo en busca de ayuda pues una muchacha estaba de parto y ya no le daba tiempo llegar al hospital. Asistimos a ese parto, corté el cordón umbilical, fue una experiencia única traer un bebe al mundo, fue un momento inolvidable”.

Preparación y sensibilidad demanda esta profesión, tanto en el país como fuera de nuestras fronteras. “Cumplo misión internacionalista en Venezuela, cuando llegamos a este país no chocó porque encontramos a una población desprotegida en cuanto a la salud y es muy difícil conocer las realidades de esas personas que, por no tener dinero, no podían recibir atención médica, incluso algunos de mis pacientes en la Misión Barrio Adentro nunca habían visto a un médico”. Después de regresar a Cuba, dirijo por el período de un año el policlínico de Cañadón y comienzo la especialidad de Dermatología, que es la que ejerzo actualmente”.

La dermatología logró que Juan Miguel se enamorara aún más de esta profesión y encontrara aquí uno de sus grandes motivos de alegría. “En la medicina siempre tratamos de realizar una especialidad para mejorar la atención que le brindamos a los pacientes y la dermatología me ha permitido ser mejor profesional. En el año 2011 concluyo esta especialidad y siempre he trabajado en el área de salud de la policlínica Cesar Fornet. Aunque atendemos a todo el municipio, porque hago consultas rurales en el área de Cañadón, atiendo a los pacientes en los hospitales, Hogar de Ancianos y Materno”.

Muchas son las anécdotas, los casos complejos que han demandado de esa fuerza interna que nos permite mostrar con hechos el calificativo de humanos. “He tenido muchos casos difíciles, pero tengo una presentación de caso que me ha marcado mucho. Se trata una paciente que se le detectó un carcinoma en la piel, específicamente en el rostro, y tenía destruida toda la cara. Después de acudir a mi consulta, mejoró mucho y es un motivo de regocijo para mí como profesional, no hay nada mejor que devolverles la salud a mis pacientes. Mi familia es un apoyo importante en mi realización profesional, sin ellos me fuera imposible hacer todo lo que hago”.

Así, como Juan Miguel, son los médicos cubanos que se han formado bajo una pura conciencia humanista en la que no media interés monetario cuando se trata del bienestar del ser humano.