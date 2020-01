Fútbol banense: desde la base hasta la cima y un poco más allá

El fútbol es una pasión en Banes. Foto: Fernando Almanza Cruz.

Los banenses Miguel Ignacio Coll Tamayo y José Ramón Casa del Valle Doffa, además del cayomambisero Julio Rodríguez Llorente fueron seleccionados refuerzos de Granma para el Torneo Clausura del fútbol cubano, previsto a iniciar el próximo sábado 25 de enero; el otro banense seleccionado es el medio campista Dayron Ramos Ayala, quien se integrará a Matanzas.

El torneo se jugará por el sistema de todos contra todos a dos vueltas y participan 10 equipos, los 9 clasificados en el Torneo Apertura y el nacional sub-20. El ganador de este torneo enfrentará a Pinar del Río, ganador del de apertura, para definir el ganador de la Supercopa, el cual será considerado como campeón nacional.

Estadio Luis Augusto Turcios Lima, de Banes. Foto: Fernando Almanza Cruz.

Igualmente, mucho se ha comentado sobre el estado del banense Dayron Ramos Ayala, quien no concluyó el Torneo Apertura por una lesión y fue seleccionado como refuerzo por el equipo de Matanzas.

Dayron Ramos Ayala. Foto del autor.

Al respecto, este periodista conversó con el joven atleta, quien me comentó que no se ha incorporado por situación docente, y en cuento a la lesión, me dijo que ya estaba bien y que mantiene comunicación con la dirección del equipo yumurino y que debe viajar el día tres de febrero a la Ciudad de los Puentes, donde recibirá una nueva rehabilitación de aproximadamente diez días.

Ayalita, como también se le conoce, espera dar lo mejor en cada juego para ayudar al equipo que lo acogió en aras de un buen resultado individual y colectivo.

Esteban Doffa,organizador del evento. Foto del autor.

Precisamente esta semana inició el evento municipal interbarrios, con la presencia de cinco equipos: Mariana Grajales, Rondón, Juveniles, Veteranos y Nicaragua. Este torneo tiene como objetivo saludar el 23 de abril, un aniversario más del inicio de la práctica del más universal de los deportes en Banes. El mismo debe servir de base para la elección de la preselección de este municipio al campeonato provincial del presente año, donde se aspira a retener la corona.