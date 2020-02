Indios sin flechas

Parecía que en esta temporada el equipo de béisbol de primera categoría de Banes podría hacer un mejor papel sobre el terreno de juego, pero la realidad muestra que sigue siendo un equipo muy vulnerable.

Quizás no basta con tener tres lanzadores zurdos muy prometedores, como Manuel Pérez Castro, Dairián Batista Torres y Gabriel González Ávila, los dos últimos con 20 y 23 años, respectivamente, además de lo que puedan hacer Dixán Velázquez y Yasmani Cansino, entre otros.

Al inicio de la preparación, Jorge Cruz, director de los “Indios”, me expresó su preocupación por esta área, aunque este redactor no estuve de acuerdo con este criterio, porque para mí es la más fortalecida, y el torneo me ha dado la razón.

Es muy difícil ganar en el béisbol cuando tus compañeros no te respaldan, ni a la ofensiva ni a la defensa. Los números casi siempre son engañosos porque no siempre demuestran la realidad, por una u otra causa.

Jorge Cruz ha venido haciendo cambios en la alineación en busca de mayor productividad ofensiva, pero no basta. Quizás con las excepciones del muy buen jardinero central Daniel Hidalgo y el torpedero Leandro Valero, en el resto los batazos no salen, y mucho menos con corredores en circulación.

Después de tres jornadas, Banes cierra la tabla de posiciones de la zona del oeste con una victoria, cuatro fracasos y un partido sellado. El equipo se veía inspirado antes de viajar a Gibara el último fin de semana, donde, según la mayoría de los atletas, iban por dos victorias, pero no se alcanzó ninguna.

El resto del calendario no depara nada bueno para los banenses debido a que solo les queda una jornada en su terreno del “Thelmo Esperance Levielle”, y nada más y nada menos que frente a los invictos “Vaqueros del Oeste” de Calixto García, el próximo 8 de febrero; el 15 viajan a San Germán para enfrentar a “Los Colosos” de Urbano Noris; el 22 tienen asueto y cierran el 29 de febrero en el “Mariano Camacho”, de Rafael Freyre, frente a los “Navegantes”, y se viva una jornada atípica cuando se enfrenten los directores de Banes, Jorge Cruz Echevarría, y de Rafael Freyre, Jorge Cruz Rosabal, padre e hijo.

La preparación del equipo de Banes ha sido intensa, por lo cual se esperaban mejores resultados. Fotos del autor.

Volviendo al rendimiento individual en esta serie, mucho más se esperaba de atletas como Blas Calzadilla, Juan José Revé y el propio Víctor Quesada, a quien las cosas no le han salido bien. Los directivos de este deporte deben buscar alternativas en posiciones claves como la receptoría y la tercera base, dos fundamentales y que ha dejado muchas más insatisfacciones que aplausos.

No obstante, los seguidores de los “Indios” esperamos un despertar que al menos deje una mejor imagen en la recta final de este corto, pero necesario campeonato provincial. Pero para eso es importante que no vuelvan a perder las flechas.