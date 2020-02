Las manos anónimas detrás de un campeón

Durante ocho años, Félix Campañá Veloz fue entrenador del atleta discapacitado Ulysses Aguilera Cruz, recordista parapanamericano en Lima, Perú, cuarto lugar en el mundial de Dubái y con boleto para los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón 2020. Hoy se desempeña como profesor en la Escuela de Iniciación Deportiva (EIDE) “Pedro Miguel Díaz Coello”, de Holguín, además de atender el Programa para atletas no convencionales en atletismo en la provincia.

Aprovecho su visita a nuestro municipio para dialogar con él, sin dudas esta pregunta no puede faltar. ­

–Cómo llegas a Ulysses Aguilera Cruz

Eso fue a través de un evento municipal celebrado aquí en 2010, en ese entonces yo atendía el programa de discapacitado en Banes y él se destacó en el lanzamiento de la jabalina y me acerco a él y me comenta que le gusta el atletismo y que antes había practicado béisbol como lanzador, inmediatamente comencé a entrenarlo, enseguida me percaté de su potencial.

Al primer evento nacional no fue conmigo, ese programa lo atendía otro entrenador, Ulysses lanzaba 38 metros con un implemento que no era el más adecuado y ahí en Guantánamo se creció y envió la jabalina a una distancia de 42,50 metros.

En el segundo año soy convocado para atender el programa en la provincia y me hicieron responsable de él y el grupo de atletas discapacitados, tuve la oportunidad de entrenarlo durante ocho años, donde sin dudas se vió el avance. Era muy preocupado y estaba pendiente a las marcas internacionales y siempre con el sueño de integrar la selección nacional.

-Qué se siente cuando tienes la oportunidad de entrenar un atleta y luego lo ves competir en representación de nuestro país.

Yo siento regocijo y muy realizado, porque no importa quién lo entrene, lo importante es que lo llevará a obtener resultados superiores a los que tuvo conmigo. Aunque sin dudas para su participación en los eventos internacionales fue muy importante la base de trabajo que hicimos, ya que cuando presenté su plan de entrenamiento a la comisión nacional con la marca pronosticada para Colombia ganó con la prevista.

-En la gala de premiaciones a los mejores atletas del año en Banes Ulysses hizo uso de la palabra para agradecerte por tu entrega y expresó que tú eras su segundo padre. ¿Qué sentiste?

Bueno, esas palabras…me erizó…, porque son pocos los atletas que hoy día reconocen a quienes lo hacen todo por ellos, quienes pasamos trabajo desde la base, muchas veces con limitaciones de recursos, y sin dudas el mayor regocijo que uno tiene es cuando ese atleta es capaz de decir de donde salió.

-Esto puede ser muestra de su sencillez, humildad y de la formación en valores inculcado por su familia y por ti.

Ahí se vé la forma deportiva, educativa, la formación de un revolucionario humilde y modesto.

-Sin dudas, el evento cumbre va a ser los Juegos Paralímpicos de Tokio, Japón 2020. Según tu criterio, ¿cuáles son los posibles resultados de Ulysses?

Eso lo conversamos en el mes de diciembre cuando estuvo en mi casa y me planteó que le afectó una lesión en el talón en el Mundial de paratletismo, ello debido el endurecimiento de la pista de La Habana. Que tuvo la oportunidad de competir con los mejores del mundo y que a pesar de la lesión estuvo a solo siete centímetros del podio, que él, a Tokio, va por más.

-Esperemos que sí, porque, además, las medallas que pueda obtener Ulysses son de Cuba, Holguín, Banes, de su natal Los Ángeles y, por qué no, esas medallas son tuyas. Felicidades, Félix.