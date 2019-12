Derechos intorcibles

Vivir con temores es no vivir, es más bien una muerte agónica, un sufrimiento impensado, pero latente, que no da lugar a la paz ni al reposo. Tener derecho a una vida digna es el afán de unos, la lucha de otros, y algo que solo lo sabe quien se ha visto desprotegido cuando las lanzas despiadadas del destino amenazan con lacerar tu alma.

Es por esta razón que, en 1948, Asamblea General de las Naciones Unidas emitió la Declaración universal de los derechos humanos, una especie de escudo que pretende salvaguardar el respeto de quienes viven en este sufrido planeta. Unos tienen esa protección, otros solo tienen humillación; unos terceros ni siquiera conocen de derechos y algunos ven como algo normal las violaciones de los mismos que les depara la vida desde que amanece. Simplemente, lo aceptan como designio divino o la senda que le depara el destino.

Mi querida hija, días atrás, hizo fiebre y tuvo dolor abdominal. No era dengue, por suerte; tampoco apendicitis, se le realizaron varios exámenes y análisis, tenía infección en los riñones.

Porque en Cuba la salud es un derecho humano plenamente garantizado, no pagué dinero en departamento alguno, no me cobraron, los medicamentos estaban a mi alcance monetario. Para nosotros es un derecho, para el Estado Socialista; una obligación.

Sucede que en ocasiones algunas personas no dan el valor real a las acciones positivas, olvidan los agradecimientos y no debe ser así. Incluso en los momentos amargos, cuando casi no se puede con el fardo pesado del dolor, la esperanza debe prevalecer, y más en un sistema como el nuestro.

El derecho a la salud es una realidad en Cuba. Es palpable. Tenemos dificultades, es innegable, pero desprotegidos no estamos. Opiniones divergentes siempre habrá, eso es derecho a pensar diferente y también a expresarlo, porque derechos son muchos, pero lo primero es sentirnos dueños de ellos y actuar en correspondencia.

Son derechos que nada ni nadie, pueden torcer.