Entre dientes y creaciones

Carpintería de la cooperativa “26 de Julio”, de Flores. Fotos del autor.

La carpintería de la Cooperativa de Producción Agropecuaria (CPA) “26 de Julio”, de la localidad de Flores, es una de las áreas donde se juntan estética, calidad y arte. La destreza tiene su universo de aplicación. No hay pinceles, pero se tornea la madera, se talla y salen obras de apreciable factura y, sobre todo, fuertes. Butacones, camas u otros pedidos son bien acogidos por los socios de esa forma productiva.

Hasta allá llegué en una esprintada que parecía interminable. Estamos en tiempos de covid y el transporte no abunda. La bicicleta es una buena opción. Eulícer Rodríguez es uno de los operarios, tiene 37 años, más joven que Herminio Oro, el otro carpintero. Entre ambos elevan el sello de la calidad productiva de la cooperativa que de por sí es reconocidísimo.

Algunas de sus producciones

“Las producciones, en su inmensa mayoría, son para el personal de la cooperativa, a los cuales se le vende a un precio módico. Hacemos camas, juego de comedor y juegos de sillas, entre otras producciones. Tratamos de que tengan la calidad que requieren”, nos dice el más “nuevo” de los dos carpinteros.

A su llegada, los españoles dispusieron de incontable madera preciosa en nuestros bosques, la explotación indiscriminada de las áreas verdes, la quema, la agricultura, los fenómenos meteorológicos y la ganadería dieron al traste con buena parte de aquel patrimonio. Hoy, aunque se reforesta, se dista mucho de aquella madera que por patrimonio y cultura se empleaba antaño.

Eulícer Rodríguez, carpintero.

Eulícer Rodríguez nos acerca a la materia prima que mayormente emplean en la carpintería: “En estos momentos estamos usando la algarroba y la guinga, abundan y son maderas aceptables. Con eso estamos haciendo los trabajos. Hace unos cuantos años que trabajo la carpintería y aquí en la cooperativa llevo 18 años, aprendí el oficio de un trabajador por cuenta propia de la zona de Flores, de aquí mismo”.

Eulícer tiene todos sus dedos pese a trabajar la sierra y el torno, muchos carpinteros sufren accidentes graves en las extremidades. “Todo el día algún equipo dentado está amenazando, ese es nuestro trabajo a menos que estemos acoplando, pero hay que tener cuidado. Tengo todos los dedos, pero con algunas lesiones. Cualquiera se accidenta, pero tengo precaución”.

Herminio Oro, carpintero.

Por su parte, Herminio Oro carga mayor experiencia y tiempo entre maderas y pedidos. “Llevo más de 20 años en la carpintería, haciendo de todo. También nos subimos a una vivienda o asumimos otros trabajos, no solo es debajo del techo de la carpintería, sino a donde le haga falta a la cooperativa. He aprendido sobre la marcha, aprendiendo de los demás. Ahora, en tiempos de pandemia, nos mantenemos prácticamente aislados de los demás. Aquí no viene mucha gente. Cada cual está en lo suyo, en su tarea”.

Luego del paso de huracanes, los carpinteros de la CPA “26 de Julio”, de Flores, y otros trabajadores van a ayudar a otras provincias del país. Entonces ponen en práctica el arte de la solidaridad y la rapidez en la reparación de viviendas.

Mientras crean, siempre cuidándose.