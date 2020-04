Héroes cotidianos

Trabajadora del Laboratorio de Medicina Verde y Tradicional de Banes. Foto: Raúl Oliva.

El término “héroes anónimos” ha sido utilizado en muchas situaciones; sin embargo, no por ello deja de existir. Titanes hay y no siempre detrás de una obra gigantesca, de un esfuerzo colosal o de un resultado universal. Claro está, cada cual define sus puntos de vistas como apetezca, independientemente de que sea bien recibido o no por el resto.

En tiempos de la Covid-19 vi pasar a dos tractoristas en sus medios portando arados de discos, acababan su faena diaria en la preparación de tierras para el cultivo, dígase producir alimentos, aportar a la economía. Bien que lo necesita.

Trabajadores de Comercio repartiendo la canasta básica. Foto: Comunicación AMPP Banes.

Igual quienes transportan material rocoso para las obras del turismo en el futuro polo turístico de Antilla; son viajes y más viajes desde antes de que sale el sol hasta después de su ocaso, con fines de semanas incluidos.

Está la zafra azucarera, la valiosísima gente de Comunales y Acueducto, quienes pese a las dificultades tratan de aportar lo mejor y son indispensables en cualquier tiempo. La Salud Pública en sus pesquisas, orientando, educando, tratando de que no llegue quien en todo el mundo está dejando una huella espantosa de la que se hablará durante mucho tiempo. Ojalá sea la pandemia del siglo para que no haya otra que le supere.

Isabel Zaldívar es de la delegación 2 del bloque 82 de la FMC en esta ciudad. Vive en la calle Juan Sierra del Reparto Honduras, en Banes. Sus manos ajustan puntadas y elaboran costuras, reparten amor. Nadie pensó que en un pedazo de tela pudiera esconderse toda la esperanza del universo. Como diría el Maestro, “el ser bueno da gusto, y lo hace a uno fuerte y feliz”. Texto y foto: Daniuska Alvarez Guerrero.

Están los jóvenes, casi niños, visitando hogares en busca de indicios del dengue o de la nueva pandemia. No podemos dejar de pensar en quienes cargan la responsabilidad de lo que pasa y de lo que pase, dirigentes, funcionarios, representantes y especialistas que tienen innumerables reuniones, videoconferencias, contactos, partes y análisis de lo que sucede. Un compromiso que no tiene horas y apenas gozan de tiempo para pensar en la familia, algo que deben hacer porque son humanos y otros humanos les esperan y exigen.

De héroes anónimos podríamos hacer debates y exposiciones, unas con más o menos lujos, con supuestas personalidades de más o menos rango, pero cada tiempo y cada momento con los de su contienda; por supuesto, sin menospreciar a quienes tuvieron su momento en otros frentes, pero hoy hablamos de este. Él nos ocupa y está rodeado de otras aristas que deben marchar de manera paralela para que la existencia sea vida.

El Consejo de Defensa Municipal encabeza la batalla contra la Covid-19. Foto: Carlos García Matos.

Pero, siempre hay más peros, está el hogar, quienes permanecen en él, esa es su misión, hazaña o no. Es difícil para algunos y en determinados momentos estar inactivos, suprimir deseos, necesidades y motivaciones. Escudarse hoy es una proeza, sino por uno mismo, al menos por los demás. Protégete por quien tú quieres, por quien te quiere.