La crónica de Icha

Icha es una mujer especial. Su nombre, creo yo, tiene raíces, sonoridad o algo de afro, parecido a su piel, de color negro, pero con un corazón y una dignidad tan brillante como el sol. Estaba yo en la parada, un buen lugar para embrionar crónicas, y allí estaba Icha diciendo que algo saldría mientras vivíamos aquella espera.

Icha pedía que yo hiciera una crónica para que la administración del hospital supiera que si ella llegaba tarde había justificación. A veces hay que vivir la agonía de los otros…

En las paradas hay de todo, es un gran universo. Hay chistes, gente que pelea, otros que critican, hay quienes no hablan y están los desesperados. Mi vecina Icha es buena, ella solo quiere llegar a su trabajo de auxiliar de limpieza en el hospital.

Allí también estaba Mayito y su mujer, prestando su casa como parada. Había historias, jaranas, cosas serias. El banense, porque estamos hablando de esta tierra, el banense es ingenioso. En la parada yo solo escuchaba y al rato ya los esperanzados futuros viajeros se planteaban que ya la crónica estaba hecha, había suficiente material, pero faltaba el cierre.

Siempre hay cosas que no se deben radiar, como la palabrota al chofer que no paró. Historias de personas que fueron caminando desde la ciudad hasta Retrete. Icha y el resto al fin tuvimos suerte: no paró un ómnibus de Transmetro, pararon dos; yo vine en el que conduce Ovidio, a fe mía y de otras personas, un buen chofer.

Espero que no le pasaran raya roja a Icha y que el resto de los viajeros alcanzaran sus propósitos en la ciudad o a donde fueran. Yo pude hacer mi crónica gracias a ellos, a ese periodismo popular innato del banense que desde hace muchísimos años ilustró el accionar, el sentir y la marca de esta tierra en periódicos, emisoras y hasta en una corresponsalía que dejó su huella.

Este también es un periodismo que debemos tener en cuenta, aunque quien lo traiga al medio sea un profesional, pero el verdadero periodista muchas veces es el pueblo.