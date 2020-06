Las flores del ejemplo

Alfredo Guerrero Laffita, Héroe del Trabajo de la República de Cuba. Fotos del autor.

Disciplina, marcialidad, respeto, voluntad, ejemplo, conciencia. Esto y más permiten que la cooperativa “26 de Julio”, ubicada en la comunidad de Flores, en el municipio de Banes, lleve 40 años cosechando de todo, incluyendo el éxito constante. Alfredo Guerrero Laffita hace honor a su primer apellido y se yergue estoico ante huracanes, sequías, lluvias y ahora esta pandemia para, como buen capitán, llevar siempre a su nave a puerto seguro.

“Cuarenta y un años son cuarenta y un años. Hay que reconocer a un grupo grande de compañeros que están y otros que ya no, porque la vida es así, todos han hecho un tremendo esfuerzo, empezando por los 14 o 15 fundadores, y de ahí para acá no hemos consagrado al trabajo. Por aquí han pasado muchos hombres extraordinarios, trabajadores de primer nivel, y los tenemos todavía. Unos que son muy buenos, otros que lo son menos y otros que hay que empujar. Estamos trabajando por el 41 aniversario de la constitución de la cooperativa. Cuando la fundamos, José “Pepe” Ramírez, el padre de los campesinos, estuvo por aquí, luego estuvo muchas veces, al igual que Lugo y otros dirigentes del sector”.

En la “26 de Julio” hay que trabajar, allí no se va a perder tiempo, se debe que producir, y se paga bien el esfuerzo y los resultados, se reconocen los méritos y, por supuesto, se señala a quien no da todo lo que puede. Tiene que ser así para mantenerse durante tanto tiempo acumulando ganancias. Esta es la forja del campesino banense, es la cota más alta, ¿Por qué? Alfredo lo dice fácil, pero no lo ha sido durante tanto tiempo y manteniéndose en la cúspide: “La cooperativa está muy comprometida, todos lo estamos, especialmente con el Comandante en Jefe. Recuerdo aquella ocasión, en 1987, cuando hablamos con Fidel y nos recomendó, nos preguntó, nos indicó, nos enseñó, nos demostró cómo trabajar. Si le falláramos a la cooperativa le fallaríamos a Fidel. No estuvo equivocado cuando se fundó el movimiento cooperativo. Si se trabaja, controla y exige, hay resultados. Fíjate, y es un sistema socialista. Trabajar, trabajar, apartarse del negocio, que el dinero no entre revendiendo, alterando precios, eso lo repudiamos. Martí dijo que la única fuente honrada de riqueza es el trabajo. Hágase rico desde el esfuerzo, con las manos, desde las iniciativas, esa sí es riqueza pura. Entonces vemos en ocasiones que hay quien tiene más riquezas que las que alcanza con el trabajo. Yo le diera un pedazo de tierra a quienes tienen puntos de ventas para que las hagan producir y que luego vendan allí. Eso sí es trabajo, eso sí es Socialismo. No que yo lleve un producto, otro sentado lo reciba y después gane dos veces más que yo. ¿Y quién lo paga? El pueblo”.

Ante las condiciones actuales, la cooperativa de Flores arrecia el trabajo en todos los frentes posibles. Siembran caña, terminan la zafra, cumplieron el estimado, plantan boniato, yuca, melón, calabaza, pepino y todo lo que aparezca, aseveró Alfredo, Héroe del Trabajo de la República de Cuba, quien añadió: “Después que acabe el virus viene el virus de las necesidades, todos lo sabemos. Si las necesidades se pueden cubrir trabajando más, mejor, y haciendo producir hasta la última cuarta de nuestras tierras entonces podremos amortiguar la situación económica. El hombre más feliz es aquel capaz de producir sus propios alimentos. Esa es una prédica martiana. No tenemos ninguna duda, vamos a salir y vamos a triunfar y vamos a avanzar. Yo imagino que los agradecidos, que deben ser muchísimos, den una respuesta de cooperación, de amistad, de fortalecimiento de las relaciones. Tendremos que pasar un tiempito apretados, pero luego llegará la felicidad, que es tener lo que hace falta para vivir. El dinero no es quien hace rico al ser humano, sino la satisfacción de hacer lo que corresponde y tener lo que se necesita para vivir Esa es la riqueza más grande que hay en el mundo y es la que tenemos que ambicionar nosotros siempre”.

El respeto se gana con el ejemplo, cualquier otra cosa es irreal. El paradigma está. Es la filosofía del trabajo y de los resultados.