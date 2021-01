Ordenar, todos juntos

En otro momento ya hablé de precios infartantes e ilógicos. También es digno de hablar del pasaje de algunas rutas y que la población no los tolera. Veía al Ministro de Economía y Planificación en la televisión dejando claro una y otra vez que los Gobiernos Locales tienen total potestad para variar precios porque el pueblo es el termómetro.

Es cierto que los logros están ahí, pero a costa de ellos no debemos ni podemos romper la estabilidad económica, emocional ni sembrar la partícula del caos que a veces es como el coronavirus asintomático, no se observa, pero existe, está en los detalles.

Como dijera el Ministro citado en el primer párrafo, “el tren arrancó”, pero hay paradas y tiene que haber ajustes y reajustes y hasta quizás cambios de agregados. Lo que no encaja hay que cambiarlo porque es la vida y este proceso económico, social y también político que inició el 1de enero no es inamovible.

A medida que pasen los días la población irá chocando o asimilando servicios y productos, pero también haciendo rechazo a determinados elementos en ellos. Hay que abrir los oídos para escuchar lo que dice y siente la gente, hay que escuchar a la prensa, a los comunicadores. Es preferible dar el primer paso y no esperar a que la masa señale. La valentía y la voluntad política debe surgir espontáneamente en quienes tienen poder decisorio porque después son señalados por el pueblo.

No hay que temer a equivocarse, no todos los precios son abusivos. Entre otras cosas, la Tarea Ordenamiento se implantó para que quien no aportaba nada a la sociedad hoy tenga que trabajar, producir, que ser útil.

Es difícil quedar bien con todos, pero es necesario pensar, hay que interiorizar y actuar. Siempre habrá margen al error, pero también a la victoria, tengamos deseos y confianza de triunfar. Con el concurso de todos es mejor.