Razón de ser

José Félix Mendoza González es un hombre que hace muchos años vive junto a la radio, incluso cuando la trae consigo, en un bolsillo, y siempre con ella en el corazón. Con Mendoza se puede estar hablando indefinidamente, es un comunicador nato, en gran parte gracias a la radio. Hoy vive en Tasajeras, rodeado de sonidos y conocimientos que a veces les aturden, porque no los puede compartir siempre. y es que el medio le ha llevado de oyente a comunicador. Eso también es realización de ambas partes.

He conversado con él muchas veces y siempre pensé que a este hombre había que hacerle un trabajo periodístico, hasta que lo visité: “A mí me ha ayudado muchísimo la radio, me ha creado una confiabilidad, una seguridad absoluta en todos mis conocimientos y en todo lo que pueda aclarar a cualquier persona. Siempre ha tenido parte importante en mi vida”, me confiesa.

Mendoza vive rodeado de radios de distintas marcas: soviéticos, japoneses, otros híbridos; tiene un radio-tocadiscos marca Sanyo, de los años 60 del pasado siglo, que aún funciona con discos de vinilo, de los que guarda, como tesoros, varios ejemplares que contienen boleros, música de carnaval y otros ritmos. El primer equipo que escuchó era un radio Regal, de entonces a la fecha ha visto muchos.

Este viejo, pero funcional radio-tocadiscos, es una de las tantas vías por la que Mendoza escucha la radio. Fotos del autor.

Desde dentro, quizás la radio sea vista por algunos como un centro de labor o creación. Pero, ¿cómo definen los oyentes a la radio? ¿Cómo es esa interacción que denota amor y provoca sentimientos? José Félix lo define así: “Yo siento la radio como algo muy ameno, muy apegada a mí, me ha nutrido de muchos conocimientos, me entretiene mucho y me ofrece mucha información, a veces me encuentro sobresaturado de tanta información que recibo a través de ella”.

La radio entretiene al oyente, le ofrece cultura, lo atrapa, le informa y le prepara. Un buen oyente crece con ella, desarrolla su inteligencia. Mendoza lo es, lo afirma y nosotros le creemos. “Yo, además de oír radio, me dedico a la caricatura, yo nunca pasé escuela porque cuando notaron que yo tenía cualidades para la pintura y el humorismo tenía apenas ocho años y a través del trabajo de mi papá me resolvieron una beca, pero mi mamá no me dejo ir, dijo que yo era muy pequeño. No estudié eso, pero me dedico a hacer humorismo, escribo crónicas sociales. Me gusta la música, el cine, el buen cine, sobretodo el que me haga pensar, meditar, que me sugiera algo, igual que la buena música”.

Caricatura realizada por el entrevistado

Nosotros somos un medio, quizás un inicio, pero quien ofrece el verdadero valor está al final, dígase oyente, nuestra razón de ser.