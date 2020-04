Cecilia: sacrificio, exigencia y responsabilidad

Hay mujeres hechas al sacrificio, la exigencia y la responsabilidad. Así es la doctora Cecilia Lora Guzmán, directora de la policlínica César Fornet Frutos, de la ciudad de Banes. Ella lidera el equipo de atención de un área de salud abarcadora y compleja, que tiene el agravante de ser la de más casos confirmados con la Covid-19 en el municipio. Con ella conversamos.

¿Cuál es la situación actual en la zona que atiende la Policlínica?

“En estos momentos la situación está controlada. En cada uno de los casos confirmados hemos realizado los controles de foco, detectando los contactos, los cuales han sido aislados primeramente en sus hogares, hasta que han sido trasladados a los centros de aislamiento. Mantenemos las pesquisas en toda el área de salud, con el apoyo del personal médico y de los estudiantes de medicina, una fuerza determinante para este trabajo. Le insistimos a la población en la necesidad de ser honestos en las pesquisas, en mantenerse atentos ante cualquier síntoma que se presente y comunicarse con los profesionales de la salud”.

¿Cómo han visto la disciplina de la población en el área?

“Seguimos viendo personas en las calles, colas en las que no se cumplen las distancias seguras, incluso personas que no usan correctamente el nasobuco. Aunque nuestro país tiene un comportamiento diferente al de otras naciones en el mundo, la población no puede confiarse. Hay que concientizar que solo debe salir de casa la persona que adquirirá los productos esenciales y en los momentos necesarios”.

El área de salud de la César Fornet mantiene, además de la situación del nuevo coronavirus, la presencia del peligro de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti.

“Es una cuestión muy peligrosa, la población debe preguntarse ¿qué situación tendríamos si concomitaran las dos epidemias, el dengue y la Covid-19? Debemos evitar al máximo este riesgo. En el área de salud se mantienen las labores relacionadas con el enfrentamiento al mosquito, la fumigación, las pesquisas, la revisión de los patios y depósitos de agua. Pero en ocasiones se presentan dificultades con los pobladores que no permiten la entrada en las viviendas de los operarios de vectores, encargados de realizar estas funciones. Nosotros garantizamos las medidas de protección de estos trabajadores, en aras de cuidar su salud y la de la población, pero estas acciones no pueden detenerse. Cada familia debe insistir en la higienización de sus integrantes, su casa, su patio y su comunidad tanto para enfrentar la Covid-19 como para evitar la proliferación del mosquito”.

El personal de salud está en primera fila en el combate cubano contra la Covid-19 ¿Cómo afrontan este reto?

“Siempre le digo a mi equipo que tenemos que ser valientes, que el miedo no nos protege de la Covid-19, sino el cuidado que tengamos en cumplir las medidas de protección y cumplir con nuestra labor con eficiencia. Es un reto grande para todos, pero nuestro personal está preparado para asumirlo con responsabilidad. Además, ya mencionaba a los estudiantes de medicina, que han marchado con valentía y mucho cuidado a realizar su función, dando un ejemplo de compromiso con una profesión que tiene al ser humano como centro de sus desvelos, estemos o no en tiempos de epidemia.”

La doctora Cecilia Lora Guzmán acumula experiencias de Banes, Cuba y el mundo en su desempeño laboral. Sus responsabilidades han transitado por lugares disímiles, desde la dirección del sector en el municipio de Banes hasta las misiones internacionalistas en otras partes del mundo. En su hogar se respira el compromiso, el mismo que ya esparce su hija, estudiante de medicina y activa en el pesquizaje en tiempos de la Covid-19, una etapa dura, en la que Banes cuenta otra vez con el aporte insustituible de mujeres como ella.